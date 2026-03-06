Bayramlık geleneği sürüyor

Perakende LC Waikiki’nin Sia Insight iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Bayramda Giyim Alışkanlıkları Araştırması, Türkiye’de geleneksel bayram alışkanlıklarının hala devam ettiğini ortaya koydu. 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye temsili 12 ilde 18-55 yaş arası 702 kişi ile bilgisayar destekli web görüşmesi yöntemiyle yapılan araştırma, bayramın hem duygusal hem de alışkanlıklarına dair dikkat çekici iç görüler ortaya koydu.

Bayramın kalbinde çocuk var

Araştırmaya göre, dijitalleşen dünyaya rağmen bayramın özünde hala güçlü bir gelenek ve bir arada olma duygusu yatıyor. Katılımcıların yüzde 69’u bayram mutluluğunu ‘ailece bir arada olmak’ olarak tanımlarken, yüzde 62’si gelenekleri sürdürmenin bayramın en önemli parçası olduğunu vurguluyor. Şeker, çikolata, lokum ise en çok tercih edilen bayram hediyesi olarak öne çıkıyor.

Yüz yüze bayramlaşma yüzde 85 ile en sevilen yöntem olmayı sürdürürken, her iki kişiden biri son beş yılda dijital bayramlaşmanın (telefon, WhatsApp) eskiye oranla arttığını belirtiyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı bayramı bulunduğu şehirde geçirip ziyaretlerde bulunmayı tercih ediyor. Her 5 kişiden 1’i ise şehir dışına çıkarak aile ziyareti planlıyor.

Araştırma, bayram alışverişinde mutluluğun anahtarının ise çocuklar olduğunu ortaya koyuyor. Çocuklu katılımcıların yüzde 60’ı bayramlık alışverişe önce çocuklarından başladığını söylerken, ebeveynlerin yüzde 71’i ‘her bayram mutlaka çocuklarına yeni kıyafet aldığını’ belirtiyor.

Bayramda yeni kıyafet alma geleneği devam ediyor

Bayramda yeni kıyafet almak, bayram heyecanının hâlâ önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Katılımcıların yüzde 52’si yeni kıyafet giymeyi bayram mutluluğunun önemli bir unsuru olarak görüyor. Özellikle 26-44 yaş grubunda bu oran daha da yükseliyor. Her iki kişiden biri her bayram kendisi için yeni bir kıyafet alırken, yüzde 43’lük bir kesim bunu her bayram mutlaka’ yaptığını söylüyor.

Bayram stiline bakışta ise dengeli bir yaklaşım öne çıkıyor. Katılımcılar kendilerini ‘hem şık hem rahat’ bir tarzla ifade ediyor. Kendi stillerinin daha konfor odaklı bir çizgiye evrildiğini belirtirken, toplum genelinde daha trend odaklı bir görünümün yaygınlaştığını düşünüyorlar. Araştırma sonuçlarını değerlendiren LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül, bayramın taşıdığı anlamın değişen hayat temposuna rağmen güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğünü vurguluyor. Ayrıca şirket, ‘En Şık Bayramlar. Hepimiz İçin.’ mesajıyla bayrama özel bir reklam filmi hazırladı. Filmde bayram denince akla gelen unsurlar, kalabalık aile buluşmaları, çocukların heyecanı ve paylaşılan sofralar, samimi ve sıcak bir dille ekrana yansıtılıyor.