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Doğan Holding’e ait Ditaş’ın paylarını alıyor

BDY Group İnşaat AŞ ve Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ (Doğan Holding) arasında Doğan Holding'in sahip olduğu Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ’deki paylarının devralınmasına yönelik sözleşme imzalandı.

27 Haziran 2025 | 12:23
Son Güncellenme: 27 Haziran 2025 | 12:35
Doğan Holding’e ait Ditaş’ın paylarını alıyor

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu işlemle Ditaş Doğan’ın ödenmiş sermayesinin yüzde 68,24’ünü temsil eden toplam 58 milyon 5 bin 482,838 adet pay BDY Group İnşaat AŞ'ye devredilecek. Bu payların 14 milyon 710 bin 287,574 adedi Borsa İstanbul’da işlem gören (açık), 43 milyon 295 bin 195,264 adedi ise Borsa’da işlem görmeyen (kapalı) nitelikte bulunuyor.

BDY Group İnşaat AŞ, Doğan Holding'in Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ'nin paylarının tamamı için 14 milyon 500 bin dolar ödeyecek.

Pay devir süreci, Rekabet Kurumu’na yapılacak bildirim başta olmak üzere, sözleşmede belirtilen tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesi halinde tamamlanacak.

Devir işleminin tamamlanmasının ardından BDY Group İnşaat AŞ’nin, Ditaş Doğan’daki payı ve oy hakkı yüzde 68,24 seviyesine ulaşacak. Bu durum, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-26.1 sayılı “Pay Alım Teklifi Tebliği” kapsamında pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuracak. BDY Group bu yükümlülüğü ilgili mevzuata uygun şekilde yerine getirecek.

Bu arada konuya ilişkin BDY Group İnşaat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 1970 yılında Mehmet Emin Baday tarafından temelleri atılan BDY Group, akaryakıt istasyonu işletmeciliği ve lojistik alanındaki faaliyetleriyle başladığı ticari yolculuğunu bugün enerji, lojistik, madencilik ve inşaat gibi stratejik öneme sahip sektörlerde sürdürüyor.

Açıklamaya göre 2020 yılında Petgaz AŞ’nin, 2021 yılında ise İsviçre merkezli Glencore’a ait Karadeniz LPG terminalinin satın alınmasıyla enerji alanındaki varlığını pekiştiren grup, sektörel çeşitliliğini artırarak rekabet gücünü önemli ölçüde güçlendirdi.

 

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Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
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