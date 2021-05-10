Çıkarılmış sermayesini 253 milyon TL’den 1 milyar 265 milyon TL’ye yükseltmek için SPK’dan onay alan Peker GYO, bedelli sermaye artırımından sağlanacak olan kaynağın tamamına yakınını yurtiçi ve yurtdışında toplam 8 adet yeni yatırımın finansmanında kullanacak. Sermaye artış süreci ve yeni yatırımlarla ilgili konuşan Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Bu topraklardan aldığımız güçle, bir Türk şirketi olarak, döviz kazandırıcı faaliyetlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bir yandan Avrupa’daki büyümemiz devam ediyor. Diğer yandan da Türkiye’de yeni yatırım fırsatlarını kolluyoruz” diye konuştu.

Peker Grubu şirketlerinden Peker GYO’nun sermaye artırımına Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) beklenen onay çıktı. Çıkarılmış sermayesini 253 milyon TL’den 1 milyar 265 milyon TL’ye yükseltecek olan Peker GYO, bedelli sermaye artırımından sağlanacak olan nakit kaynağın tamamına yakınını yeni yatırımların finansmanında kullanacak.

Kârlılığa devam

Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılını, EY (Ernst&Young) tarafından denetlenen mali tablolarına yansıyan sonuçlara göre 67.4 milyon TL kârla kapatan Peker GYO, 2021 yılı ilk 3 aylık döneminde ise 38 milyon TL kâr açıkladı.

İlk çeyrek hesap dönemine ait finansal tablolarda belirtilen 38 milyon TL’lik ilk 3 aylık kârın 9.6 milyon TL’sinin, şirketin Almanya’da yer alan yatırımlarından Hagen Projesi’nin satışıyla elde edildiği kaydedildi.

Yatırımların finansmanında kullanılacak

Peker GYO’nun sermaye artış süreciyle ilgili konuşan Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Bedelli sermaye artırımı yoluyla sağlanacak olan 1 milyar 12 milyon TL’lik nakit kaynağın tamamına yakını; 4 tanesi Türkiye, 2 tanesi Almanya, 1 tanesi İngiltere ve 1 tanesi de Hollanda’da olmak üzere 8 adet yeni yatırımın finansmanında kullanılacak.” diye konuştu.

Sermaye büyüklüğünde ilk 2’ye girecek

Hasan Peker’in paylaştığı bilgiye göre; bedelli sermaye artışı sonrasında planlanan bu yeni yatırımlarla birlikte Peker GYO; aktif büyüklükte ilk 6 GYO arasında, çıkarılmış sermaye büyüklüğünde ilk 2 GYO arasında, aktif büyüklüğündeki yurt dışı yatırım oranında ise en büyük GYO olmayı hedefliyor.

Yurt dışındaki ana hedef pazarlar

“Bu topraklardan aldığımız güçle, bir Türk şirketi olarak döviz kazandırıcı faaliyetlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz.” diyen Hasan Peker, “Bir yandan Avrupa’daki büyümemiz devam ediyor. Diğer yandan da Türkiye’de yeni yatırım fırsatlarını kolluyoruz. Daha önce açıkladığımız Yurtdışında Almanya, İngiltere ve Hollanda yine ana hedef pazarlarımız arasında.” diye konuştu.