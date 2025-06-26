Beypazarı Maden Suyu gazlı içecek sektörüne girdi

Türkiye’nin köklü ve öncü içecek markalarından Beypazarı Maden Suyu, gazlı içecek pazarına yeni ürünü Co’âlâ ile giriş yaptı. Tüketici sağlığını ve lezzet beklentisini odağına almayı hedefleyen bu yeni ürün, sektörde doğal içeriklere yönelen küresel trendleri yerel pazarda karşılayan önemli bir inovasyon olarak gösteriliyor.

Ekonomist’in 22 Haziran - 5 Temmuz 2025 tarihli sayısından

SAĞLIKLI YAŞAMI TERCİH EDENLERE ALTERNATİF

Şirketin değerlendirmesine göre; Co’âlâ, yüzde 100 maden suyu ve doğal pancar şekeriyle formüle edilen ve tüketicilerin sektörden alışık olduğu geleneksel lezzeti daha sağlıklı bir bileşen yapısıyla sunarak beklentileri karşılarken, içeriğindeki maden suyu sayesinde hem ferahlatıcı bir içim sağlıyor hem de sindirim sistemini destekliyor. Sadece pancar şekeri kullanılması ise ürünü rafine şekerden uzaklaştırarak sağlıklı yaşamı tercih eden tüketiciler için güçlü bir alternatif haline getirdiği kaydediliyor.

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan yaptığı açıklamada, “Yıllardır doğal maden suyu alanındaki uzmanlığımızı, tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni kategorilere taşıyoruz. Co’âlâ, bu vizyonun bir yansımasıdır. Temiz içerikli, sağlıklı ve tanıdık bir tatla hem geleneksel gazlı içecek algısını değiştiriyor hem de sektörde farklı bir konumlanma yaratıyor” ifadelerini kullanıyor.

YENİ YATIRIMLARA DEVAM

Maden Suyu sektöründe inovasyona ve doğal kaynaklara dayalı üretim modeline yatırım yapan Beypazarı, Co’âlâ ile birlikte daha geniş bir ürün yelpazesi sunmayı ve pazardaki çeşitliliği artırmayı hedefliyor. Şirketin açıklamalarına göre, ilk etapta Türkiye genelinde satışa sunulan ürün, kısa sürede büyük ilgi gördü ve özellikle genç tüketici gruplarında yüksek memnuniyet oranlarına ulaştı.

Doğal kaynaklardan elde edilen içerikler, çevre dostu üretim süreçleri ve geleneksel lezzetlerin modern yorumlarıyla Beypazarı Maden Suyu, gazlı içecek sektöründe sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırımlarına devam ediyor.