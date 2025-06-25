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bonVeno’dan gençlere ilk iş fırsatı

Metro Türkiye’nin yeni nesil mağazacılık girişimi bonVeno, ‘İlk İşim O’ projesini hayata geçirdi. Bu proje ile 18-22 yaş arası gençler, yaşadıkları mahallelerdeki bonVeno mağazalarında çalışarak gelir elde edebilme fırsatı yakalayacak.

24 Haziran 2025 | 15:03
bonVeno’dan gençlere ilk iş fırsatı

Yeni nesil mağazacılık girişimi bonVeno, bulunduğu semtlerde tüm ihtiyaçları gözeten bir komşu olarak, gençlere yönelik sosyal sorumluluk misyonunu “İlk İşim O” projesiyle bir adım öteye taşıyor. “İlk İşim O” projesiyle gençlere yaz döneminde part-time iş imkânı sunmaya hazırlanan bonVeno, onların ilk iş deneyimlerini kazanmalarını sağlayacak. Proje kapsamında, İstanbul genelinde bulunan 50’yi aşkın bonVeno mağazası 1 Temmuz itibarıyla 18-22 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine part-time iş imkânı sunacak. Her mağazada en az bir öğrencinin istihdam edilmesi hedeflenirken, dileyen gençler eğitim döneminde de çalışmalarını sürdürebilecek.

Her yeni mağaza, yeni bir istihdam

Mağazalarının bulunduğu her semtte, sundukları kaliteli ve ulaşılabilir ürün seçenekleriyle mahallelinin yeni alışkanlığı haline geldiklerini ifade eden bonVeno Genel Müdürü Eda Özkan, “İlkini 2023 yılında hizmete açtığımız bonVeno, kısa sürede çok sevildi. Okuluna ya da işine gitmeden önce mutlaka uğrayıp kahvesini, sandviçini alan, temel market ihtiyaçlarını karşılayan ve artık aile gibi olduğumuz müşterilerimiz var. Şimdi bulunduğumuz mahallelerde müşterilerimizle kurduğumuz bu bağı bir adım öteye taşıyarak, gençlerimizin kariyer yolculuklarına eşlik etmeyi, onların ilk iş deneyimlerini bonVeno’da yaşamalarını istiyoruz. Eskiden gençler yaz aylarında mahalledeki komşu esnafta çalışarak hem para kazanır hem de hayata dair ilk sorumluluklarını öğrenirdi. Biz bu geleneği modern mağazacılık anlayışımızla yeniden canlandırıyoruz. Gençlerimiz bu proje ile evlerine yürüme mesafesinde deneyim ve gelir elde etmiş olacaklar. bonVeno, İstanbul içerisinde hızla büyüyen bir yapılanma ve yıl sonunda 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, hizmete açmış olduğumuz her yeni mağaza, gençlerimiz için yeni bir istihdam fırsatı halini alacak” dedi.

Başvurular ister online ister doğrudan mağazaya yapılabilecek

“bonVeno İlk İşim O” projesi kapsamında 18-22 yaş aralığındaki en az lise mezunu gençler, online olarak bonveno.com.tr adresinden ya da mahallelerindeki bonVeno mağazalarına doğrudan başvurarak bu anlamlı yolculuğa ilk adımlarını atabilecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bonVeno’nun yeni çalışanları 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla bonVeno mağazalarında haftada 30 saat görev almaya başlayabilecekler. Dileyen gençler, yaz sezonunun ardından okullar açıldığında da part-time olarak bonVeno mağazalarında çalışmaya devam edebilecek. 
 

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BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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İLERİ
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