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Bosch Türkiye, 5,5 milyar Euro ciro elde etti

Bosch Türkiye'den yapılan açıklamada, "Şirket, bağlı şirketlere yapılan iç teslimatlar ve konsolide edilmeyen satışlar dahil olmak üzere, bir önceki yıla göre %25'lik bir artışla 5,5 milyar Euro toplam net satış elde etti" denildi.

29 Mayıs 2025 | 14:41
Bosch Türkiye, 5,5 milyar Euro ciro elde etti

Küresel teknoloji ve hizmet sağlayıcısı Bosch Grubu, 2024 finansal yılının zorluklarına rağmen Türkiye'deki beklentilerini aştığını açıkladı. Şirket, bağlı şirketlere yapılan iç teslimatlar ve konsolide edilmeyen satışlar dahil olmak üzere, bir önceki yıla göre %25'lik bir artışla 5,5 milyar Euro toplam net satış elde etti. Türkiye'deki konsolide satışlar, bir önceki yıla göre %26'lık bir artışla 2,9 milyar Euro oldu. 31 Aralık 2024 itibarıyla Bosch, Türkiye'de 18.000'den fazla çalışan istihdam ediyor.

İçinde bulunduğumuz yıla dair beklentileri değerlendiren Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, “Piyasa koşullarının işletmelerin rekabet gücünü baskı altına almasıyla, 2025 yeni zorlukları da beraberinde getirdi. Son derece yetkin, motive bir ekibe ve bir asrı aşkın uzmanlığa sahibiz. Ancak mevcut piyasa koşullarına çabuk uyum sağlamak, sürdürülebilir büyüme için her zamankinden daha önemli hale geliyor,” dedi. Korioth, 2025'te ivmenin korunmasının net bir stratejik odaklanma, tutarlı uygulama ve operasyonel verimlilik gerektireceğini vurguladı. 
 

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28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
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Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
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