Burgeon, Fransız devi VIVACY ile dünya sahnesine çıkıyor

Dünyada hızla büyüyen medikal estetik sektöründe, cilt kalitesini arttırmak, cildini yenilemek isteyenlerle birlikte, güvenli ve etkili estetik çözümlere yönelik talep giderek artıyor. Bu artışla birlikte günümüzde dünyadaki yüz enjeksiyonları pazarı yaklaşık 14 milyar doları buldu.

Yüz enjeksiyonları içerisinde botoks olarak bilinen toksinler ve çeşitli dolgular yer alıyor. Bu dolguların en bilineni ise hiyalüronik asitler. Bunlar son 20 yıldır piyasanın çoğunluğunu oluşturuyor. Ancak son dört yılda bunların kullanımı yüzde 15 artarken, kalsiyum bazlı biyostimülatörlerin kullanımı yüzde 180 artmış durumda. Artan bu ihtiyaç yeni iş birliklerine de zemin hazırlıyor.

Artan bu talebi karşılamak üzere, her cilt tipinin ihtiyacına yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler geliştiren Ankara merkezli Türk biyoteknoloji şirketi Burgeon Biyoteknoloji ile sağlık profesyonelleri için enjekte edilebilir ürünler geliştirme konusunda uzman Paris merkezli Fransız şirket Laboratoires VIVACY, NOVUMA® kalsiyum hidroksiapatit (CaHA) biyostimülatörünün yenilikçi teknolojisi ile STYLAGE® hyalüronik asit (HA) bazlı dermal dolguların bilimsel uzmanlığını birleştiren stratejik bir iş birliğine imza attı.

İki ileri teknoloji platformunun entegrasyonu sonucu ortaya çıkan bu güçlü sinerji, dünya çapındaki uzmanlara cilt rejuvenasyonu alanında üstün etkinliğe sahip, bilimsel olarak yenilikçi ve klinik olarak kanıtlanmış kullanım olanakları sunarak, hastaların sürekli değişen ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

‘DÜNYADA 3 FİRMADAN BİRİYİZ’

“Eskiden dolgu yaptıran hastalar hacim artışı ve kırışıklıklarının doldurulmasını isterken, artık hastalar ciltlerini yenileme ve kalitesini arttırmakla ilgileniyor” diyen Burgeon Biyoteknoloji’nin Kurucusu ve Yönetici Ortağı Levent Mete Özgürbüz, şunları söyledi:

“Burgeon dünyada bu teknolojiye sahip ilk üç firmadan biri olmayı başardığı için küresel anlamda önde gelen medikal estetik firmalarının ilgisini çekiyordu. Yenilikçi teknolojilerimiz, öncü vizyonumuz ve küresel ölçekte kanıtlanmış başarımız sayesinde sektörün güçlü oyuncularından VIVACY ile stratejik bir ortaklık kurduk.”

Özgürbüz, iş birliğiyle ilgili ise şöyle konuştu:

“Küresel ölçekte önemli bir stratejik iş birliğine imza attığımız için heyecanlıyız. Yarattığımız değerlerin ve öncü teknolojilerimizin bir sonucu olan bu iş birliğiyle sektörde öncü olmaya, yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz. Türkiye, Ortadoğu ve Latin Amerika’daki güçlü pazar etkinliğimize bu birleşmeyle VIVACY’nin dünyaya yayılmış ofisleri ve dağıtım ağını kullanarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin’i de eklemeyi hedefliyoruz. VIVACY ile birlikte sınırları aşarak, geleceğin standartlarını belirleyecek, yeni çözümler geliştirmeyi ve küresel başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.”