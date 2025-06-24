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CarrefourSA'dan 18 milyon dolarlık GES yatırımı

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 18 milyon dolarlık Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımına imza attığını duyurdu.

24 Haziran 2025 | 15:21
CarrefourSA'dan 18 milyon dolarlık GES yatırımı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini öncelik haline getirerek yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürüyor. Marka, bu vizyon doğrultusunda, Şanlıurfa'da 297 dönüm arazi üzerinde 29,3 megavatt peak (MWp) kurulu güce sahip olacak GES için Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ ile Enerji Performans Sözleşmesi imzaladı.

Yatırım tutarı 18 milyon dolar olan proje kapsamında yapılacak santralin kurulumuna başlanırken, tesisin 6-9 ay içinde tam kapasiteyle devreye alınması planlanıyor.

Yıllık yaklaşık 53 milyon kilovat saat (kWh) yenilenebilir enerji üretecek santral, CarrefourSA'nın yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak kapasitede olacak.

Ayrıca proje kapsamında yıllık 1,2 milyon ağacın karbon emilim kapasitesine eş değer miktarda olan yaklaşık 27 bin ton karbon emisyonu azaltılacak.

‘Karbon emisyonumuzu 27 bin ton azaltmış olacağız’

Açıklamada görüşlerine yer verilen, CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, dünyanın hızla değiştiğini ve bu değişimin, doğayla uyumlu bir yaklaşımı benimsemelerini gerektirdiğini belirtti.

Batum, 2020'de hız verdikleri enerji yatırımları ve enerji verimliliği projeleri sayesinde, doğrudan faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonunu, 25 bin ton azalttıklarını ve 400 mağazalarında 50 bin megavat saat elektrik tasarrufu sağladıklarını aktardı.

Gelecek vizyonu doğrultusunda, tasarruflarına kararlılıkla devam edeceklerini anlatan Batum, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da kurulacak olan güneş enerji santralimiz, CarrefourSA'nın yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak kapasitede olacak ve yıllık yaklaşık 53 milyon kWh yenilenebilir enerji üretecek. Bu proje ile yaklaşık 27 bin ton düzeyinde, karbon emisyonumuzu da azaltmış olacağız. CarrefourSA olarak sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın merkezine koyacağız bu alandaki yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz."

 

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Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
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Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
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BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
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