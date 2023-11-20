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Cuma günü kovulmuştu: 48 saat içinde yeni adresi belli oldu

OpenAI'nin eski CEO'su ve ChatGPT'nin yüzü Sam Altman kurduğu şirketten ayrıldı. OpenAI yönetim kurulu cuma günü sert bir açıklamayla Sam Altman'ın görevden alındığını duyurmuştu. Altman'ın yeni işi de bugün belli oldu.

20 Kasım 2023 | 16:13
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Cuma günü kovulmuştu: 48 saat içinde yeni adresi belli oldu

OpenAI CEO'su Sam Altman cuma günü herkesi şaşkına çeviren bir açıklamayla görevden alındı. Şirketin  yönetim kurulu, artık onun "liderliği sürdürme becerisine güvenmediğini" açıkladı. Bir süre sonra ise yatırımcıların Altman'ın göreve dönmesi için baskı yaptığı haberleri geldi. 

Ancak The Verge'e göre Altman'ı geri getirme tartışmaları olumsuz sonuçlandı. Kurul daha sonra eski Twitch CEO'su ve kurucu ortağı Emmett Shear'ı geçici CEO olarak atadı. Shear, görevi Altman'ı açıkça destekleyen OpenAI'nin eski CTO'su Mira Murati'den devraldı.

ALTMAN VE BROCKMAN MICROSOFT'A TRANSFER OLDU

Bununla beraber Sam Altman'ın yeni adresi de belli oldu.  Microsoft CEO'su Satya Nadella, Altman ve yine görevinden istifa eden bir diğer  kurucu ortak Greg Brockman'ın Microsoft'ta "yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine" liderlik etmeleri için görevlendirdiklerini duyurdu. Yani Altman ve Brockman'ın yeni adresleri Microsoft oldu.

OpenAI'ye milyarlarca dolar yatırım yapan Microsof'un CEO'su Nadella, X platformundan paylaştığı mesajda "OpenAI ile ortaklığımıza bağlı kalmaya devam ediyoruz" dedi. Nadella paylaşımında "Emmett Shear ve OAI'nin yeni liderlik ekibini tanımayı ve onlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Sam Altman ve Greg Brockman'ın meslektaşlarıyla birlikte yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacakları haberini paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Onlara başarıları için gereken kaynakları sağlamak üzere hızla harekete geçmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. 
 

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