Danone Türkiye’den Hatay’a Uzun Soluklu Destek: “Yarına Bir’İz”

Dünyada 100 yılı, Türkiye’de ise 40 yılı aşkın süredir “mümkün olan en fazla sayıda insana gıda yoluyla sağlık ulaştırma” misyonuyla faaliyetlerini yürüten Danone Türkiye, faydaya dönüşen sorumluluk anlayışıyla şekillendirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekliyor.

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri’nden derinden etkilenen Hatay’daki iyileşmeye katkı sağlamak üzere “Yarına Bir’iz” çatısı altında hayata geçirilen projeler uzun soluklu bir sosyal fayda hareketi olarak öne çıkıyor. Danone Türkiye, proje paydaşı Gülmek İyileştirir Derneği ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında; çevresel sürdürülebilirlikten sağlık hizmetlerine, gençlerin geleceğe hazırlanmasından toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine kadar geniş bir alanı kapsayan, çok boyutlu bir fayda yaratmayı hedefliyor.

Hatay’da Yeniden Doğan Umut

Hatay’da yeniden kurulan yaşamı desteklemek amacıyla hayata geçirilen 100. Yıl Köyü kapsamında Danone Türkiye, projenin sürdürülebilirlik sponsoru olarak köyün ilk iki fazının inşasında kullanılan kerpiç tuğlaların üretimini üstlendi. Hatay’ın kendi toprağından üretilen, yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkan bu tuğlalar, çevresel ayak izini en aza indirirken bölgenin doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sağladı.

Projelerin bir diğer boyutunda ise, özellikle afet gibi olağanüstü durumlarda sağlığa erişimin ve sağlık hizmetlerinde sürekliliğin öneminden hareketle ihtiyaca yönelik adımlar atıldı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi çocuk ve yenidoğan bölümüne sağlanan yaklaşık 100 tıbbi cihaz desteğiyle sağlık hizmetlerinin güçlenmesine katkı sunulurken; çocuk polikliniğinde kurulan iki adet oyun odasıyla da çocukların psikososyal iyileşme süreci destekleniyor.

Çalışmalar kapsamında, gençlerin geleceğine yatırım da ön plana çıkan başlıklardan birini oluşturuyor. “Güçlü Nesillerle Güçlü Gelecek” gelişim ve mentorluk programında, depremden etkilenen 20 gencin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyen kapsamlı bir gelişim modeli sunuldu. Gelişim seansları ve Danone çalışanlarının yürüttüğü birebir mentorluk süreçleriyle gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine ve geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına katkı sağlandı.

Cem Küçükcan: “Toplumsal Fayda Yaratmak Bugünden Yarına Uzanan Ortak Bir Sorumluluk”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Danone Türkiye, Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Cem Küçükcan şunları söyledi: “Danone olarak sorumluluğumuzun fabrika kapılarıyla sınırlı olmadığını biliyoruz. İçinde bulunduğumuz topluma uçtan uca fayda sağlama anlayışımız ve kurumsal vatandaşlık misyonumuz doğrultusunda sürdürülebilir ve sorumlu uygulamalar hayata geçirmeyi önceliklendiriyoruz. ‘Yarına Bir’İz’ çatısı altında, çevresel, toplumsal ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlara yönelik uzun soluklu projelerle Hatay’ın kalkınmasına katkı sunabilmeyi amaçlıyoruz. Çünkü dayanışmanın en güçlü hali, yalnızca iyileşmeye eşlik etmek değil; geleceği birlikte inşa edebilmektir. Toplumsal fayda yaratmayı bugünden yarına uzanan ortak bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

