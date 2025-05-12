DESTEK, SERİ Bilgi Teknolojileri’ni satın aldı

Bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda, 1996 yılından bu yana danışmanlık, tasarım, satış ve satış sonrası hizmetler sunan DESTEK, IBM Türk ve SERİ’nin en büyük servis iş ortağı olarak uzun yıllar birlikte çalıştı. Sektörün deneyimli oyuncusu olan DESTEK, Türkiye’nin en büyük bilgi teknolojileri hizmeti veren şirketi olma amacıyla SERİ Bilgi Teknolojileri’ni satın aldı.

Müşterilerine, kurumsal altyapı çözümlerinden ağ ve güvenlik çözümlerine, sözleşmeli hizmetlerden dış kaynak kullanım hizmetlerine, danışmanlık hizmetlerinden sistem entegrasyon çalışmalarına kadar bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda çözüm ve hizmet üreten DESTEK, SERİ ile bütünleşik bir sisteme geçmeye hazırlanıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre SERİ, son kullanıcı destek hizmetlerinde stratejik yaklaşımlar ile çeşitli çözümler üretiyor. Uyguladığı stratejiler ile de müşterilerine son kullanıcı destek hizmetleri konusunda maliyetlerin düşmesi, kullanıcı memnuniyetinin artması için yüksek fayda sağlıyor. Aynı zamanda tecrübesi, teknolojik altyapısı ve tüm Türkiye’ye yayılmış deneyimli kadrosu ile SERİ, EFT Ödeme Terminalleri saha ve lojistik hizmetleri de sunuyor.

Gerçekleşen satın alma doğrultusunda DESTEK ve SERİ; kamu, finans, telekom ve genel sektör başta olmak üzere tüm sektörlerde 1.000 kişilik bir insan gücü ve 30’un üzerinde ofis ile Kuzey Kıbrıs dahil Türkiye’nin her yerine hızlı, kaliteli ve ulaşılabilir bir servis götürmeyi hedefliyor.

DESTEK Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Oğuz Tamer Tunçel, “SERİ’nin satın alınmasıyla çözüm ve hizmet yelpazemizi genişleterek yüksek rekabetin olduğu teknoloji sektörünün Türkiye’de en güçlü oyuncularından biri haline geleceğiz. SERİ’nin konumu ve tecrübesi büyümemize katkıda bulunurken, sahip olduğu servis stratejileri ve çözümlerini de daha fazla müşterimize ulaştırma fırsatı bulacağız” dedi.

SERİ Genel Müdürü Zafer Güneş ise, “SERİ’nin ilk günden beri en büyük destekçisi ve iş ortağı olan DESTEK gibi saygın bir kuruluş ile bu satın almayı gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. DESTEK’i sektörde özel kılan en önemli özelliği uzmanlığı ve tecrübesidir. SERİ ve DESTEK’in kendi alanlarındaki tecrübelerinin ve teknolojik kabiliyetlerinin birleşmesiyle ortaya çıkacak hizmet kalitesinin sektörde fark yaratacağına inanıyorum” diye konuştu.