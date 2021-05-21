Capital Dergisi’nin Nisan sayısında büyük ailelerin liderliğe en yakın veliahtlarına mercek tutuluyor. Aile içinden güçlü bir lider seçimine odaklanan büyük gruplar, veliahtlarını çocukluktan itibaren bu görev için hazırlıyor. Kalabalık ailelerde liderler dönüşümlü olarak belirleniyor. Veliahtlar çoğunlukla şirkette çalışarak tecrübe kazanıyor. Kendilerinden önceki kuşaktan ve grupta çalışan profesyonel yöneticilerden öğrenerek yetişiyorlar. Gelecekte liderliğe en yakın adayların ise halihazırda görev yapan başkan vekilleri olması dikkat çekici.

EĞİTİM ÇOCUK YAŞTA BAŞLIYOR

Veliahtların yetkinlikleri belirlendikten sonra küçük yaştan itibaren yaz tatilleri de dahil olmak üzere işe hazırlanıyorlar. Çocukluktan itibaren şirket içinde veya başka bir kurumda çalışarak deneyim kazananlar kendilerinden sonraki kuşağı da buna göre yetiştiriyor.

25 YILDA YENİLENİYOR

Aile şirketlerinde her 25 yılda bir nesil yenileniyor. Araştırmalara göre 5 ila 10 yıl arasında Türkiye’deki aile şirketlerinin yüzde 70’inin el değiştirmesi bekleniyor.

Ortak Akıl Yönetim ve Yatırım Danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez, zamanı geldiğinde işlerin mutlaka veliahda devredilmesi gerektiğini belirtiyor. Sönmez, “Kuşak değişimi yaşanırken birden fazla veliaht olması durumunda ise ailenin duygusal karardan ziyade şirket için en iyisi ve mantıklısı yönünde karar vermesi gerekir” diye konuşuyor. Aile şirketleri uzmanı Dr. Haluk Alacaklıoğlu ise Türkiye’de ikinci kuşağa geçemeyen şirketlerin yüzde 60’ının lider devir planını başarılı yapmadığı için yok olup gittiğini ifade ediyor. Şirketin kaderinin yönetimi devralacak lidere bağlı olduğunu belirten Egon Zehnder Türkiye Yönetici Ortağı Murat Yeşildere de “Şirket yönetimi devralacak liderini ne kadar doğru seçip yetiştirmişse o derecede başarılı oluyor” diye konuşuyor.

Haberin detayı ve holdinglerdeki 40 lider adayı için tıklayın: SIRADAKİ LİDER KİM