ARA
DOLAR
39,78
-0,16%
DOLAR
EURO
47,07
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4291,03
0,34%
GRAM ALTIN
BIST 100
10189,02
1,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Dev şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 4'ünü işten çıkaracak

Dev şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 4'ünü işten çıkaracak

Microsoft, çalışanlarının yaklaşık yüzde 4'ünü işten çıkaracağını açıkladı.

02 Temmuz 2025 | 20:39
Dev şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 4'ünü işten çıkaracak

Microsoft'un açıklamasında, en iyi zamanlarda bile stratejik gereksinimlere uyum sağlamak için düzenli olarak iş gücünde ayarlamalar yapıldığı bildirildi.

Daha çevik hale gelmek amacıyla yönetim katmanlarının azaltılacağına işaret edilen açıklamada, verimliliği artırmak için süreçler, ürünler ve rollerin sadeleştirilerek gereksiz tekrarların en aza indirileceği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan bu değişikliklerin şirketin toplam iş gücünün yüzde 4'ünden daha azını etkilemesinin beklendiği aktarılırken, ABD basınında işten çıkarmaların yaklaşık 9 bin çalışanı kapsadığı haberleri yer aldı.

Microsoft sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında, "Şirketi ve ekipleri dinamik bir pazarda başarıya en iyi şekilde konumlandırmak için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 4291,03 0,34%
  • ALTIN ONS 3355,5 0,49%
  • BIST 100 10189,02 1,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,652 0,17%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35969 -0,35762%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,925 0,6026%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,7753 -0,1556%
  • EURO/DOLAR 1,1801 -0,0593%
  • EURO/TURK LIRASI 47,0745 0,0836%
  • STERLIN/DOLAR 1,36348 -0,81257%
Borsa Haberleri
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}