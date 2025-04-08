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DMSF Holding N11’i satın alıyor

Haziran 2023'te Getir'in devraldığı N11'in paylarının yüzde 100'ünün DMSF Holding Limited tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

08 Nisan 2025 | 18:08
DMSF Holding N11’i satın alıyor

Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketinin paylarının yüzde 100'ünün DMSF Holding Limited tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Doğuş Grubu ile Güney Kore merkezli SK Group'un ortak girişimi olarak 2013'te kurulan N11, Haziran 2023'te Getir tarafından devralınmıştı. Ardından, Getir'in en büyük yatırımcısı Mubadala'nın yönetimi üstlenmesiyle N11 hisseleri, 2024'te Getir'in kurucularından Serkan Borançılı'ya ait Borançılı Teknoloji'ye devredilmişti.

DMSF Holding, merkezi Abu Dabi'de bulunan ve ihracat-ithalat, perakende, depolama, lojistik ile gayrimenkul geliştirme gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok yönlü bir yatırım şirketi. Şirket, hem yerel hem uluslararası pazarda faaliyet yürütüyor ve büyümesini stratejik ortaklıklar üzerinden sürdürüyor.

 

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Borsa günü yükselişle kapattı: Yarın hangi veriler var?
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
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Bugün temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
Borsada 4 hissede tedbir kararı
Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması
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Dünya borsalarında kırmızı gün!
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
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