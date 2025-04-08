Doğanlar Mobilya Grubu 2024’te 10 milyar TL ciroya ulaştı

2024 yılı, küresel ve yerel zorluklara rağmen Doğanlar Mobilya Grubu için önemli başarılarla dolu bir yıl oldu. Türkiye'nin köklü mobilya şirketlerinden biri olarak, altı markasıyla (Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak, Ruumstore ve BİGA Home) faaliyetlerini sürdüren Grup, küresel ekonomik belirsizliklerin gölgesinde geçen 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 52'lik artışla 10 milyar TL ciroya ulaştı.

2024 yılında, enflasyon muhasebesi dahil 11,8 milyar TL hasılat elde edildi, 3,6 milyar TL brüt kar ile yüzde 30 brüt kar marjı korundu ve 867 milyon TL FAVÖK elde edildi. 65 net satış noktası büyümesiyle yurt içinde 685, yurt dışında 110 olmak üzere toplam 795 satış noktasına ulaşıldı. Satış noktası sayısı yüzde 9, satış alanı ise yüzde 7,5 büyütüldü. İhracat payı ise yüzde 6 olarak gerçekleşti.

İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Odaklı Ar-Ge Yatırımları

Doğanlar Mobilya Grubu, 2024 yılında Ar-Ge ve inovasyona 106.631.995 TL'lik yatırım yaptı. Maltepe, Düzce ve Çanakkale'deki ileri teknolojiyle donatılmış Tasarım Merkezleri'nde VR/AR uygulamaları ve yapay zeka destekli sistemlerle tasarım süreçlerini optimize ederek verimliliği artırdı. Sürdürülebilirlik vizyonuyla hareket eden Grup, geri dönüşüm kumaş kullanımı ve biobazlı sunta gibi çevre dostu malzemeleri üretim süreçlerine entegre etti. Üretim tesislerine kurulan 9.542 kWp gücündeki GES sistemleri ile enerji verimliliğini artırarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladı.

Operasyonel Yatırımlar ve Dijital Dönüşüm

2024 yılında, operasyonel yatırımların büyük ölçüde tamamlanmasına odaklanıldı. Düzce ve Biga'daki üretim tesislerinin çatılarında GES yatırımları devreye alındı. Üretim süreçlerinde robotik süreçler ve MES-SCADA sistemleri kullanıldı. Tesislerdeki bina ve depo yatırımları tamamlanarak kapasite artırıldı. İzmir'de başlatılan uçtan uca nitelikli teslimat projesi diğer bölgelere yaygınlaştırılmaya başlandı.

Dijital dönüşüm alanında da önemli adımlar atıldı. Mobilya sektöründe ilk olan Rise With SAP HANA projesi ile tüm iş süreçlerini bulut ortamına taşıyarak süreçlerini verimli hale getirerek pazarın değişkenlerine hızlı uyum sağlayan bir altyapı kurma çalışmalarını başlattı. Robotic Süreç Otomasyonu (RPA) projeleri hayata geçirildi, Sanal Asistan uygulaması devreye alındı ve yapay zeka uygulamaları süreçlere adapte edildi.

2025’te hedef sürdürülebilir büyüme

Doğanlar Mobilya Grubu, 2025 yılında sürdürülebilir büyüme ve karlılık hedeflerini dengeleyerek sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Artan maliyetlere karşı tedarikçi ağını genişleterek ve uzun vadeli anlaşmalar yaparak maliyetleri kontrol altında tutmayı, nakit akışını etkin yönetmeyi, bayileşme stratejisiyle satış ağını genişletmeyi ve dijitalleşmeye yatırım yaparak operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor. Grup, 2025 yılında 14,4 milyar TL satış geliri ve var olan mağazalara ek 40-50 yeni satış noktası hedefiyle büyüme ivmesini sürdürmeyi planlıyor.

Sürdürülebilirlik Taahhüdü

Doğanlar Mobilya Grubu, sürdürülebilirliği iş modelinin ayrılmaz bir parçası olarak benimseyerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor. 2024 yılında üretim tesislerine kurulan GES sistemleri ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyen Grup, 2025 planları doğrultusunda tedarikçilere yönelik sürdürülebilirlik eğitimleri ve atık azaltma projeleri gibi inisiyatiflerle sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Küresel arenada lider bir oyuncu olma vizyonuyla hareket eden Grup, Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika gibi stratejik pazarlarda varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Grup, ABD'de Doğtaş, Avrupa ve Asya'da Kelebek, Afrika'da ise BİGA Home markalarıyla yerel pazar ihtiyaçlarına uygun ürünler sunuyor.