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Ekinciler, İskenderun'daki limanda kapasite arttırıyor

Ekinciler Holding, 1987’den bu yana hizmet verdiği İskenderun Körfezi’ndeki Ekinciler Limanı’nın kapasitesini artırarak, yeni bir yatırıma imza atacağını açıkladı.

21 Mart 2025 | 13:29
Ekinciler, İskenderun'daki limanda kapasite arttırıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre; 60 yıllık bir geçmişe sahip Ekinciler Holding A.Ş, Kasım 1987’den bu yana hizmet veren ve stratejik konumuyla Türkiye’nin en önemli sanayi ve lojistik merkezlerinden biri olan İskenderun Körfezi’nde yer alan Ekinciler Limanı’nın kapasitesini artırarak sektörde büyük bir projeye imza atacak.

Başlangıçta ağırlıklı olarak Ekinciler Holding iştirakleri tarafından kullanılan iskele, ilerleyen yıllarda talepler üzerine diğer tüm firmalara da hizmet vermeye başladı. Liman, 20.000 ton/gün kapasite ile hizmet vermeye devam ediyor. Hem demiryolu bağlantısı hem de yeni yatırımlarla derinleştirilen iskele yapısı sayesinde liman; sadece Türkiye’de değil, Doğu Akdeniz ticaretinde de kritik bir rol üstleniyor

İskelede 13 ila 19 metre derin su çekimine sahip 70.000 DWT'luk gemiler için konaklama imkanı bulunuyor. Limanın gördüğü rağbet üzerine mevcut iskeleyi büyütme kararı alan Ekinciler Holding A.Ş.; mevcut uzunluğu 430 metre, genişliği 23 metre olan iskeleye 370 metre uzunluk, 40 metre genişlikte yeni uzatmalar ekliyor. Mevcutta 12-13 metre olan derinlik ise uzatma sonrası 200.000 DWT’lik gemilere hizmet verilebilecek şekilde 23-24 metreye ulaşacak. Bu da büyük tonajlı yüklerin doğrudan limana getirilmesini sağlayarak, ithalat-ihracat süreçlerinde ciddi maliyet ve zaman avantajı sunuyor.

FARKLI YÜK TÜRLERİNE HİZMET VEREBİLECEK

Ulusal demiryolu bağlantısı bulunan, anayola 500 metre mesafedeki, Hatay Havalimanı’na 70 km, Adana Havalimanı’na 120 km uzaklıktaki Ekinciler Limanı; genişleyen kapasitesi ile hem büyük tonajlı gemilere hem de farklı yük türlerine hizmet verebilen bir liman haline gelecek. Demiryolu bağlantısı sayesinde intermodal taşımacılığa uygun olan liman; bölgedeki en sağlam iskele yapılarından biri olacak. Depolama altyapısı ile hem açık hem kapalı alan seçenekleri sunan liman, yeni vinç yatırımları ile ise operasyonel hız ve verimliliği artıracak.

Türkiye’nin lojistik kapasitesini artırarak uluslararası rekabette de avantaj sağlayacak olan yeni liman; ihracat ve ithalat süreçlerini hızlandırarak bölgesel ekonomiyi güçlendirecek, İskenderun Körfezi’ndeki ticaret hacmini büyüterek istihdam yaratacak, demiryolu bağlantısıyla sürdürülebilir taşımacılığı teşvik edecek.

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