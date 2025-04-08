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Erikli ve Pınar Su hakkında rekabet soruşturması

Rekabet Kurulunca, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü savunma toplantısı yapıldı.

08 Nisan 2025 | 15:02
Erikli ve Pınar Su hakkında rekabet soruşturması

Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında, kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Algan, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiğini bildirdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler sonucunda, ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren söz konusu teşebbüslerin, fiyatlamaya yönelik rekabete hassas bilgilerin değişimi yoluyla, kanunun ilgili maddesini ihlal ettiğini belirtti. Temsilci, firmaların ihlalde bulunduğu sonucundan hareketle, ilgili yönetmelik kapsamında, teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğinin değerlendirildiğini aktardı.

Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin temsilcileri, kanunun ihlal edildiğine ilişkin somut tespit ya da deliller bulunmadığına işaret ederek, şirketin ihlale taraf olmadığı yönünde kanaat oluşturulmasını talep etti. İdari para cezası uygulanmamasını isteyen temsilci, var olan bulguların damacanayla alakalı olması nedeniyle herhangi bir ceza tespit edilecekse de damacana cirosu üzerinden hesaplanması görüşlerini iletti.

Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin temsilcileri de tespit edilen bulguların, ihlale zemin sağlayacak nitelikte olmadığını ve iki teşebbüsün maliyetlerinin farklılaşması ve pazar konumları nedeniyle irade uyuşması bulunmadığı değerlendirmesinde bulundu. Olası bir yaptırımda, en düşük oranda temel para cezası ve en yüksek oranda hafifletici sebep uygulanması yönünde taleplerini dile getirdi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.​​​​​​​

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