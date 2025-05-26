Fehmi Yıldız'ın hayat hikayesi kitap ve belgeselle anlatıldı

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız’ın hayatı boyunca rehber edindiği dürüstlük, çalışkanlık ve aile değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak üzere hazırlanan, gazeteci-yazar Rıdvan Akar imzalı "Sadece Dürüst Desinler Yeter" adlı kitap ve “Çınar Gibi” belgeselin tanıtımı, 23 Mayıs'ta düzenlenen özel bir etkinlikle gerçekleştirildi.

Etkinlik konuşmasında Fehmi Yıldız, hayatı boyunca dürüstlüğe verdiği önemi vurgulayarak, "Hayatım boyunca tek bir şeyin peşinde oldum; o da dürüst olmaktı. Başka hiçbir sıfat, hiçbir unvan, hiçbir başarı benim için dürüstlükten daha kıymetli olmadı. Çünkü dürüstlük, insanın sadece başkalarına değil, öncelikle kendisine karşı taşıdığı sorumluluğun en temel göstergesidir" dedi.

Yıldızlar Yatırım Holding'i kurarken de bu anlayışa sadık kaldıklarını belirten Yıldız, "Başarıya, ancak dürüstlük ve çok çalışmayla ulaşılabileceğine inandık. İş yaparken her zaman önce insan dedik, çalışanlarımızı ailemiz olarak gördük" diye konuştu. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldız, hikayesinin gelecek nesillere ışık tutmasını umduğunu belirtti.

‘BABAMIZIN DEĞERLERİNİ YAŞATIYORUZ’

Kitabın yazarı ve belgeselin yapımcısı olan deneyimli gazeteci-yazar Rıdvan Akar da etkinlikte söz alarak, kitabın ve belgeselin hazırlık sürecine dair değerli deneyimlerini ve Fehmi Yıldız'ın ilham veren hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ise konuşmasında, babası Fehmi Yıldız'ın bıraktığı manevi mirası yaşatmanın önemine değindi: "Babamızdan bize kalan en büyük miras, dürüstlük ve çalışkanlık değerleri oldu. Bizler de onun yolundan giderek, bu değerleri yaşatmayı ve sonraki kuşaklara örnek olmayı umut ediyoruz." Hakkı Yıldız, konuşmasında babasının söylediği “Dürüstlük, kişinin kendi aynasında baktığında utanmadan görebileceği tek şeydir,” sözlerini hatırlatarak, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Lansmanın fuaye alanı tamamen Yıldız ailesinin köklerine ve Fehmi Yıldız'ın hayat hikâyesinin farklı dönemlerine ait özel deneyim alanlarından oluştu. Misafirler, Fehmi Yıldız'ın ailesinin Of'tan Bafra'ya göç hikayesini, bu döneme ait eski eşyaların, hatıraların ve belgelerin sergilendiği bir alanda yeniden yaşadı. Samsun'a göçten sonra başlayan sanayileşme sürecine tanıklık eden ziyaretçiler, o dönemin ruhunu yansıtan yazı makineleri ve dönemin hatıraları arasında nostaljik bir yolculuğa çıktı.

Ayrıca, "Sanayide Kök Salan Bir Çınar" başlıklı alanda Yıldızlar Yatırım Holding’in sanayi yolculuğunu anlatan özel bir kurgu misafirlerle buluştu. Bu alanda holding iştiraklerinin görselleri, şirketlerde üretilen prototip ürünler ve makinelerin sesleri ile atmosfer zenginleştirildi. Konuklar ayrıca makineler üzerine notlar yazabilmeleri için hazırlanmış özel kalemlerle etkileşimde bulunarak anılarını ölümsüzleştirdi.

"Bir Çınarın Gölgesinde Gerçek Bir Aile" alanında ise Yıldız ailesinin güçlü aile bağlarına vurgu yapan dokunaklı bir kurgu vardı. Fehmi Yıldız’ın aile bireylerine ait mektuplar çınar ağacına yerleştirilmiş, ağacın köklerinde ise Bafra ve Of toprakları kullanılarak güçlü köklerin anlamı sembolize edilmişti.