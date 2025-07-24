Fibasigorta ve EasyCep'ten iş birliği

Yenilenmiş elektronik ürünlerle teknolojik cihazlara erişimi kolaylaştıran EasyCep’ten satın alınan cep telefonları, Fibasigorta’nın EasyCare sigorta ürünüyle koruma altına alınıyor. Ekran kırılmasından sıvı temasına, hırsızlıktan voltaj dalgalanmasına kadar pek çok riske karşı güvence sunan sigorta kapsamında onarım süresi boyunca ikame cihaz desteği de veriliyor.

Fibasigorta’nın EasyCep ile gerçekleştirdiği güç birliğiyle dönüşüm ekonomisine katkıda bulunduklarının da altını çizen Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, “Gömülü sigortacılık hizmetimiz kapsamında kurduğumuz güç birlikleriyle yalnızca müşterilerimizin cebini korumakla kalmıyor, tüketici dostu yenilenmiş cep telefonu kullanımını teşvik ederek ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Cep telefonlarının fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde, yenilenmiş cep telefonları uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor. Biz de Fibasigorta olarak geliştirdiğimiz sigorta çözümleriyle bu sürecin tamamlayıcı bir parçası oluyor, kullanıcıların telefonlarını güvenle uzun yıllar kullanmasını sağlıyoruz. Yeni bir cep telefonu satın alındığında artık kullanılmayan eski cep telefonlarının yenilenerek tekrar ekonomiye kazandırılmasına ve teknolojik atıkların çevreye vereceği olumsuz etkinin azaltılmasına katkı sağlıyoruz. Bu sayede sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının kazanılmasına da katkıda bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde EasyCep ile birlikte üzerine çalıştığımız özel bir projemizi daha müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan EasyCep Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mehmet Akif Özdemir, yenilenmiş teknolojinin güvenle kullanılabilmesinin, tüketicilerin bu alana duyduğu güvenle doğru orantılı olduğunu belirterek şunları söyledi: “EasyCep olarak, yenilenmiş teknolojiyi tüketici nezdinde güvenilir ve sürdürülebilir bir alternatif haline getiren önemli bir yol aldık. Elektronik ürünlerin kullanım ömrünü uzatarak ekonomik ve çevresel fayda yaratmaya odaklandık. Fibasigorta ile uzun süredir sürdürdüğümüz güç birliği de bu vizyonun önemli bir parçası. EasyCare sayesinde kullanıcılarımız, yenilenmiş cep telefonlarını birçok riske karşı güvence altına alabiliyor. Onarım sürecinde sağlanan ikame cihaz desteği ise kullanıcı deneyimini kesintisiz hale getiriyor. Bu güç birliğinin, sektörde güven temelli yeni bir standart oluşturacağına inanıyoruz.”

