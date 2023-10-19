Foreks CEO’su Erciyes: Yatırım okur yazarlığını artırmak istiyoruz

Yatırım teknolojileri alanında 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Foreks’in CEO’su Serra Berkol Erciyes, artık hem geleneksel hem de dijital bankaların yatırıma yeni başlayan genç yatırımcıyı merkeze aldığını belirtti.

Türkiye’nin ilk yatırım mobil uygulaması Foreks Trader’la 2 milyondan fazla yatırımcıya ulaştıklarını kaydeden Erciyes, "Tüm kanallarımızla ulaştığımız kişi sayısı ise 10 milyon civarında. Birleşik Krallık’ta da ‘Fora’ markamız ile İngiltere’deki yatırımcılara yeni bir yatırım deneyimi sunmaya başladık. Hedefimiz, ulaşabileceğimiz her yerde yatırım okur yazarlığını artırmak" dedi.

"10 milyondan fazla kişiye ulaşıyoruz"

“Yatırım teknolojileri dikeyinde lideriz.” diyen Berkol Erciyes, şirketin misyonunun ise yatırım okur yazarlığını yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Foreks Trader’ın şirketin amiral gemisi ve Türkiye'de en çok indirilmiş yatırım uygulaması olduğunu söyleyen Serra Berkol Erciyes, “Altyapısını sağladığımız tüm kanallar ile birlikte 10 milyondan fazla kişiye ulaşıyoruz ve borsadan veri alan kişilerin yüzde 70'i aslında Foreks verilerini kullanıyor. Türkiye’de çok sayıda kamu bankası, özel banka ve aracı kurumla çalışıyoruz. Türkiye'deki veri merkezlerinin yanı sıra ölçeklenebilir AWS bulut altyapısını kullanıyoruz. Bu sayede olası bir aksaklık durumunda farklı bir lokasyondaki yedekli yapımız devreye girerek kesintisiz veri sağlayabiliyoruz.” dedi.

"Yapay zekayla geliştirilen birçok yeni özellik test aşamasında"

Yurt dışına açılarak ‘Fora’ isimli mobil uygulamalarını İngiltere'de yayınladıklarını belirten Serra Berkol Erciyes; Fora’nın küresel ölçekte büyüme hedefinin olduğu söyledi.

Erciyes, "Müşteri deneyimini kusursuzlaştırmak için kullanıcılarının görüşleri ile uygulamalarını şekillendiriyor ve yapay zeka desteği ile geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcıların yatırım ihtiyaçlarına pratik çözümler üreten ve yapay zekayla geliştirilen birçok yeni özellik daha şu an test aşamasında, çok yakında yatırım meraklıları ile buluşacak. Küresel borsalardaki yatırım fonları, hisse senetleri, dijital varlıklar gibi pek çok yatırım aracına dair bilgi ve kapsamlı analizler sunan Fora, yakında Türkiye’de de yatırım meraklıları ile buluşacak."