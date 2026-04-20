Form Grup 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Form Grup, 2025 yılındaki güçlü performansının ardından 2026’ya da hedefleriyle uyumlu bir başlangıç yaptı. Aralık ayında yakalanan rekor ciro sonrasında ocak ayında daha dengeli seyreden tempo, şubat ve mart aylarında yeniden ivme kazanırken, grup ilk çeyreği geçen yılın aynı dönemine kıyasla güçlü bir büyümeyle kapattı.

Her yıl euro bazında minimum %10 büyüme hedefiyle planlama yapan Form Grup, 2026’nın ilk çeyreğini bu hedefin üzerinde bir performansla tamamladı. Şirketin değerlendirmesine göre bu performans, yılın geri kalanında hedeflerin temkinli ve çevik bir yönetim anlayışıyla takip edilmesine yönelik yaklaşımı destekliyor.

İlk Çeyrekte İhracat Odağı ve Yerli Üretim Gücü Öne Çıktı

İklimlendirme sektörü 2026’nın ilk çeyreğinde üretim, ihracat ve sezon hazırlıkları odağında hareketli bir dönem geçirdi. Türkiye İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) verilerine göre sektörün toplam ihracatı Ocak-Şubat 2026 döneminde 1,147 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, ortalama birim ihracat fiyatındaki %8,3’lük artış katma değerli üretimin önemini ortaya koydu. Avrupa Birliği ülkelerinin sektör ihracatında %50,1 ile en büyük payı alması da Türkiye iklimlendirme sektörünün dış pazarlardaki güçlü konumunu sürdürdüğünü gösterdi.

Form Grup da bu tablo içinde 2026’nın ilk çeyreğinde özellikle Form Endüstri Ürünleri tarafında yurt dışı ihracat pazarından aldığı payı artırdı. Yerli üretim gücü, mühendislik odaklı çözüm yapısı ve geniş ürün gamıyla faaliyetlerini sürdüren grup, sektörün gelişim alanlarına paralel bir performans ortaya koydu. Yaklaşan yaz dönemi öncesinde merkezi klima sistemlerinde satış planlamaları doğrultusunda stok ve satış sonrası hizmet hazırlıkları tamamlanırken, Mitsubishi Heavy split klimalar tarafında sezon öncesi stok hazırlıklarının mayıs ayı itibarıyla tamamlanması planlanıyor. Form Grup, ilk çeyrekte ortaya koyduğu bu tabloyla birlikte yılın devamında da kontrollü büyüme yaklaşımını sürdürmeyi hedefliyor.

Üç Fabrikalı Yapısıyla Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

Form Grup, Türkiye’de iklimlendirme ve endüstriyel soğutma alanındaki üretim gücünü üç fabrikadan oluşan altyapısıyla destekliyor. Grup bünyesinde faaliyet gösteren Form Endüstri Ürünleri, Form Endüstri Tesisleri ve Form Freva, farklı uzmanlık alanlarıyla yerli üretim kapasitesinin gelişmesine katkı sağlıyor. Yaklaşan yaz dönemi öncesinde merkezi klima sistemlerinde aylık satış planlamaları doğrultusunda cihaz stokları ve satış sonrası hizmet hazırlıkları tamamlanırken, Mitsubishi Heavy Industries split klima tarafında sezon öncesi stok hazırlıklarının mayıs ayı itibarıyla tamamlanması planlanıyor. Bu hazırlık süreci, yaz aylarında artacak talebe sahada daha güçlü yanıt verilmesini hedefliyor.

Form Grup 2026’da Sürdürülebilir Büyüme Odağını Koruyor

Küresel gelişmeler, bölgesel çatışmalar ve ekonomik dalgalanmalar, 2026’nın kalanında iş dünyasında daha dikkatli bir planlama yaklaşımını öne çıkarıyor. Maliyetler, ticaret akışları ve pazar koşullarındaki değişkenlik, iklimlendirme sektöründe de yılın geri kalanına ilişkin beklentileri şekillendiriyor. Form Grup ise bu süreçte hedeflerini koruyarak, adımlarını daha temkinli ve çevik bir yönetim anlayışıyla şekillendiriyor. İlk çeyrekte elde edilen sonuçlar, grubun üretim, ihracat ve hizmet tarafındaki hazırlıklarını daha sağlam bir zeminde sürdürmesini desteklerken, yılın geri kalanına kontrollü bir iyimserlikle yaklaşılmasını sağlıyor.

“Üretim ve İhracattaki Gücümüzü 2026 Geneline Taşımayı Amaçlıyoruz”

Form Grup’un yılın ilk çeyreğine dair durumunu değerlendiren Form Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, “2025 yılında ulaştığımız yaklaşık 7 milyar TL ciro ve kur bazında %15 büyüme, 2026’ya güçlü bir zeminle başlamamızı sağladı. Bugün geldiğimiz noktada yerli üretim gücümüz, üç fabrikadan oluşan altyapımız ve mühendislik yetkinliğimiz sayesinde hem iç pazarda hem de dış pazarlarda daha sağlam bir konumdayız. Yaklaşan yaz dönemi öncesinde merkezi klima sistemleri ve split klima tarafında stok, sevkiyat ve satış sonrası hizmet hazırlıklarımızı planlarımız doğrultusunda sürdürüyoruz. Bununla birlikte küresel ölçekte yaşanan jeopolitik risklerin ekonomi ve maliyetler üzerindeki olası etkilerini biz de yakından izliyoruz. Önümüzü görmenin zorlaştığı böyle dönemlerde büyüme hedeflerimizi korurken, yılın geri kalanındaki pozitif beklentilerimizi daha temkinli ve çevik bir yönetim anlayışıyla yönetmeyi önceliklendiriyoruz. Form Grup olarak üretim ve ihracattaki gücümüzü 2026 geneline dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde taşımayı amaçlıyoruz.” dedi.