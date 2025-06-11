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Forte Teknoloji, savunma sanayisi şirketi MilSOFT'u devraldı

Savunma sanayisinde donanım, sistem ve yazılım alanlarında çözümler üreten Forte Bilgi ve İletişim Teknolojileri AŞ, MilSOFT Yazılım Teknolojileri AŞ'yi devraldı.

11 Haziran 2025 | 21:42
Forte Teknoloji, savunma sanayisi şirketi MilSOFT'u devraldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinde yazılım şirketlerinin yetenek olgunluk seviyelerinin ölçümünde dünyada yaygın olarak CMMI standardının (Capability Maturity Model Integrated) en üst seviyesi olan CMMI Seviye-5 sertifikasına sahip tek yerli firma olan MilSOFT'un tamamını devralmak üzere, şirketin tek hissedarı konumundaki Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ ile hisse devri anlaşması imzalandı.

Böylece Forte Teknoloji'nin, MilSOFT’un yüzde 100 hissesini devralmaya yönelik başlattığı stratejik satın alma süreci, Rekabet Kurulu'nun onayının ardından taraflar arasında imzalanan hisse devir sözleşmesi ile resmiyet kazandı.

Bu stratejik işbirliğiyle Forte Teknoloji ve MilSOFT'un mühendislik gücü, teknolojik altyapısı ve vizyonları birleştirilerek, savunma sanayisine yönelik yerli ve milli çözümlerin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

Savunma yazılımlarında güç birliği

AA'da yer alan habere göre bu satın alma ile Forte Teknoloji, savunma yazılımlarındaki yetkinliğini daha da derinleştirerek füze, silah sistemleri, savaş uçakları ve deniz platformlarında kullanılan entegre yazılım çözümleri geliştirme konusunda önemli bir ivme kazanmayı hedefliyor.

Yalnızca yerli savunma projelerinde değil, aynı zamanda Avrupa merkezli işbirliklerinde de etkisini artırmayı amaçlayan Forte Teknoloji, MilSOFT'un bilgi birikimi ve mühendislik gücüyle global ölçekte daha güçlü bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyor. AA

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Tarih kesinleşti, yarın temettü dağıtacak: 5,26 TL
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
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Tüpraş ve Türk Hava Yolları anlaşmayı duyurdu
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