Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, başkent Libreville ve ülkenin ekonomi merkezi Port Gentil'de devreye alınacak santrallerle Gabon'un enerji arz güvenliğini artırmayı ve ekonomik kalkınmasına uzun vadeli katkı sunmayı hedefliyor. Açıklamada, bölgenin acil elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulacak doğal gazlı elektrik santrallerinin uzun vadeli kiralanması ve işletilmesi için imza sürecinin tamamlandığı kaydedildi.

Yedi ülkedeki 11 santraliyle 3 bin megavattan fazla kurulu güce sahip Aksa Enerji'nin, söz konusu santralleri 2026'nın ilk çeyreğinde devreye alması planlanıyor.

Gabon Cumhuriyeti Elektrik Kurumu (Société d'Energie et d'Eau du Gabon - SEEG) ile yapılan anlaşma kapsamında Aksa Enerji, yerli doğal gaz kaynaklarını kullanarak üretim yapacak ve 10 yıl süreyle elektrik tedarik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, yatırıma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Aksa Enerji olarak bir yandan üç ayrı ülkede devam eden yatırımlarımızı tamamlamak için yoğun çaba gösterirken, diğer yandan yeni yatırım hamlelerine cesaretle imza atıyoruz. Bu kapsamda, bugüne kadar hızlı ve verimli şekilde tamamladığımız elektrik santralleri yatırımlarımızla ve güvenilir iş ortağı olarak yatırım yaptığımız ülkelerde ortaya koyduğumuz işletmecilikle Aksa Enerji, Afrika kıtasında enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlamak isteyen ülkeler için aranan bir global şirkete dönüşmüş durumdadır. Bu çerçevede, Gabon Devleti’nin enerji arzı ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacak projede, Aksa Enerji güvenli bir iş ortağı olarak seçilmiş oldu. Gabon'da hayata geçireceğimiz santral projemizle yalnızca elektrik üretmeyecek aynı zamanda bölgenin acil enerji ihtiyaçlarına da sürdürebilir çözümler sunacağız. Bu yatırım, Afrika'daki sürdürebilir yüksek büyüme hedefi doğrultusunda devam eden kararlılığımızın bir göstergesidir. Afrika’nın enerji geleceğini daha sürdürülebilir, erişilebilir ve güvenli hale getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

