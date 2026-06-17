Geleceğin çalışma kültürüne yatırım yapıyor

Hibrit çalışma modelleriyle birlikte dönüşen çalışma kültürünü yalnızca ofislerin değişimi olarak değil, yeni bir yaşam ve üretim deneyimi olarak ele alan ADDO, kurumsal davranışın mekânsal sistemler üzerinden yeniden kurgulandığı çalışma ortamları tasarlama vizyonunu yatırımlarıyla güçlendiriyor. Skyland HOM'da hayata geçirdiği ve dileyen herkesin çalışabileceği, ilham alabileceği, tasarım, sanat ve iş kültürüyle etkileşime geçebileceği deneyim merkezi odaklı showroomuyla yeni nesil çalışma alanlarına bakışını ortaya koyan marka, yeni üretim tesisi yatırımıyla da global bir tasarım markası olma hedefi doğrultusunda büyümesini sürdürüyor. Marka, önümüzdeki dönemde yüzde 40 üzerinde büyüme hedefliyor.

Çalışma kültürünün hızla değiştiği günümüzde, ADDO geleceğin çalışma alanlarına yön veren yatırımlarını sürdürüyor. Skyland HOM'da hayata geçirdiği deneyim merkeziyle yeni nesil çalışma alışkanlıklarını destekleyen marka, Çatalca'da planladığı yeni üretim tesisiyle global büyüme yolculuğunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Yeni showroom yatırımıyla birlikte büyüme ivmesini güçlendiren ADDO, önümüzdeki dönemde yüzde 40'ın üzerinde büyüme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma kültürü değişiyor

Kuruluşundan bu yana çalışma alanlarını yalnızca iş yapılan mekanlar olarak değil, insanların üretim, paylaşım ve yaratıcılık deneyimini şekillendiren yaşam alanları olarak ele alan ADDO, bugün Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği projelerle uluslararası ölçekte büyümeye devam ediyor. Çalışma alanlarını ürün grupları üzerinden değil, çalışma davranışları ve mekânsal sistemler üzerinden ele alan marka, her projeyi çalışanların etkileşim biçimleri, hibrit çalışma modelleri ve organizasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirerek çalışma kültürünü destekleyen bütüncül çözümler geliştiriyor.

ADDO Yönetici Ortağı İbrahim Yıldız, çalışma kültürünün geçirdiği dönüşümün markanın gelişim yolculuğuna yön verdiğini belirterek şunları söyledi: " Çalışma hayatı büyük bir dönüşüm geçiriyor. İnsanların çalışma alanlarından beklentileri değişiyor. Eskiden insanlar işe gitmek için ofislere gidiyordu. Bugün ise iyi hissetmek, sosyalleşmek, üretmek ve ilham almak için bir araya geliyor. Ofislerde artık tasarım, şıklık, çalışma konforu ve farklılık öne çıkıyor. Çalışma alanlarının geleceği de tam olarak bu dönüşüm etrafında şekilleniyor. Bu dönüşüm pazarı büyütüyor ve yeni fırsatlar yaratıyor. Biz de ADDO olarak bu dönüşümü bir risk değil, bir fırsat olarak gördük. Çünkü inanıyoruz ki geleceğin çalışma alanları yalnızca fonksiyonel değil, aynı zamanda ilham veren, insan odaklı ve deneyim sunan yaşam alanları olacak. Yaptığımız her yatırımın merkezinde de bu bakış açısı yer alıyor."

Değişen çalışma alışkanlıkları ve hibrit çalışma modelleri, çalışma alanları sektöründe yeni bir dönüşüm dalgası yaratırken, ADDO bu dönüşümün sunduğu fırsatları uzun vadeli bir büyüme alanı olarak görüyor. Şirket, 2025 yılı itibarıyla 595 milyon dolar büyüklüğe ulaşan ve 2026-2034 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 3,19 büyüyerek 2034'te 788,8 milyon dolara çıkması öngörülen Türkiye ofis mobilyası pazarında; özel üretim, kalite, tasarım ve satış sonrası hizmet yaklaşımıyla hem yurt içinde hem de Körfez ve Avrupa pazarlarında ciddi bir büyüme hedefliyor.

Türkiye'den doğan, dünyaya açılan bir tasarım markası

1992 yılında Yıldız Mobilya adıyla başlayan yolculuk, bugün Türkiye'den doğan ve uluslararası pazarlarda büyüyen, dünyanın önemli tasarımcıları ile iş birliği yaparak ofis kültürüne yeni bir boyut katan bir tasarım markasına dönüştü. Kurulduğu günden bu yana kalite, tasarım, ergonomi ve fonksiyonelliği bir araya getiren marka; modern ofislerden yönetici alanlarına, ortak çalışma bölümlerinden toplantı odalarına kadar çağdaş iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştiriyor. İstanbul’daki toplam 11.500 metrekarelik üretim alanında farklı ölçeklerdeki kurumsal projeler için üretim gerçekleştiren ADDO, bugün mimarlar, iç mimarlar ve kurumsal şirketler için yalnızca bir ofis mobilyası markası değil; ürün seçimi, mekan kurgusu, projelendirme, uygulama ve satış sonrası destek süreçlerinde güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

Avrupa, Orta Doğu ve çevre coğrafyalarda 25 ülkeye ulaşan ihracat ağıyla faaliyet gösteren ADDO; Sezgin Aksu, Tanju Özelgin, Atilla Kuzu ve Hadi Teherani gibi ulusal ve uluslararası ölçekte tanınan tasarımcılarla yürüttüğü iş birlikleri, Interstuhl ve CAIMI gibi global markalarla kurduğu partnerlikler, uluslararası tasarım ödülleriyle tanınan ürün portföyü ve 3D konfigürasyon ile artırılmış gerçeklik gibi dijital deneyim çözümleriyle çalışma alanlarında tasarım, teknoloji ve mühendisliği buluşturuyor. Gelişmiş üretim altyapısıyla yılda yaklaşık 10 bin kişilik çalışma alanı kurabilecek kapasiteye sahip olan ADDO, önümüzdeki dönemde bu kapasiteyi yeni üretim yatırımlarıyla daha da artırmayı hedefliyor.

ADDO'dan 1,5 milyon Euro'luk deneyim merkezi yatırımı

Yaklaşık 1,5 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen özel alan; tasarımı, sanatı ve iş kültürünü aynı çatı altında buluştururken, mimarlar, tasarımcılar, iş dünyası profesyonelleri ve yaratıcı sektörler için ortak bir yaşam ve etkileşim alanı sunuyor. ADDO Yönetici Ortağı İbrahim Yıldız, yeni nesil çalışma kültürüne ilişkin görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor:

"Biz ofisleri artık yalnızca çalışılan yerler olarak görmüyoruz. İnsanların bir araya geldiği, ürettiği, sosyalleştiği ve ilham aldığı yaşam alanları olarak görüyoruz. Skyland HOM'daki deneyim merkezimiz de bu bakış açısının bir sonucu. Burada yalnızca ürünlerimizi sergilemiyoruz; çalışma kültürünün geleceğine dair fikirlerimizi ve deneyimlerimizi de paylaşıyoruz. Mimarlar, iş insanları, satın almacılar showroom’u ziyaret ederek ADDO’nun tasarım ve kalite anlayışını deneyimliyor. Çünkü burada sadece ofis mobilyası değil bir ofis tasarımı ve vizyonu ortaya konuyor. Hayal etmek yerine realize ediliyor. Showroom içinde yer alan yönetici ve toplantı odaları, çalışma masaları bir çeşit simülasyon gibi konumlandırılmış durumda. Yöneticiler nasıl ofise sahip olmak istediklerini ve yapılan çok özel uygulamaları showroom içinde görebiliyor. Biz yalnızca ofis mobilyaları üretmiyoruz; mimari konsepti ve çalışma kültürünü destekleyen mekânsal sistemler geliştiriyoruz. İnsanların çalışmak, üretmek ve bir araya gelmek isteyeceği yaşam alanları hayata geçiriyoruz."

