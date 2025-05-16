Geleceğin kadın liderleri sahnede

Genç kadınların sürdürülebilir liderlik ve toplumsal etki alanlarında öncü isimlerle bir araya gelmesini amaçlayan SheTalks buluşmalarının ilki İstanbul’da düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinde devam edecek olan bu etkinlik serisi, genç kadınlara ilham dolu buluşmalar sunmayı hedefliyor.

İstanbul’daki ilk buluşmada Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, başarılı oyuncu Merve Dizdar ve Milli Yüzücü Aysu Türkoğlu genç kadınlarla bir araya geldi.

Giyi World Marka Kurucusu Göknil Bigan ve Cosmed Marka Kurucusu Deren Öztürk Mataracı’nın da girişimcilik hikayelerini paylaştığı etkinlikte katılımcılar, kadın liderlerin kariyer yolculuklarını ve toplumsal etki yaratmadaki katkılarını yakından dinleme fırsatı buldu.

Etkinlikte SheLab programına katılan genç kadınlar da sürdürülebilirlik ekseninde geliştirdiği projeleri tanıttı. Programın birinci ve ikinci dönem katılımcıları, sosyal ve çevresel etki yaratan proje fikirlerini paylaşarak sürdürülebilir kalkınmaya yenilikçi çözümlerle nasıl katkıda bulunduklarını katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte konuşan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “SheLab’i hayata geçirirken amacımız, genç kadınların sürdürülebilir kalkınma alanında güçlenmelerine, liderlik yetkinliklerini geliştirmelerine ve toplumsal dönüşümün aktif aktörleri olmalarına destek olmaktı. Bugün SheTalks serisiyle bu vizyonu bir adım daha ileriye taşıyoruz. Boyner Grup’ta yıllardır savunduğumuz temel değerlerden biri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca bir hedef değil, sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmez bir gereklilik olduğu. Bugün İcra Kurulumuzda %60 kadın temsiliyetine sahip olmaktan gurur duyuyoruz ve karar alma mekanizmalarında kadınların güçlü şekilde yer almasını bir öncelik olarak görüyoruz. SheTalks da bu bakış açısıyla tasarlandı. Farklı kuşaklardan kadınların buluştuğu, deneyimlerini paylaştığı ve birbirinden güç aldığı bir ilham alanı oluşturmak istedik. Çünkü biliyoruz ki ilham bulaşıcıdır. Kadınların karar alma süreçlerinde daha güçlü varlık göstermeleri için birbirimize omuz vermemiz, birbirimizin yolunu açmamız gerekiyor. Dünya hızla değişirken, genç kadınların yalnızca bu değişimi izleyen değil, bu değişimi başlatan liderler olmasını istiyoruz.” dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino da “She Lab, genç kadınları sürdürülebilir bir gelecek için liderler olmaya teşvik ediyor. Boyner Grup ile olan yenilikçi ortaklığımız, toplumsal eşitliği ve kurumsal değişimi destekliyor. She Lab, genç kadınların bilgi edinmelerini ve özgüven kazanmalarını sağlayarak, toplum üzerinde olumlu etki yaratacak savunucular olmalarına yardımcı oluyor. Bu girişim, kimseyi geride bırakmadan daha sürdürülebilir bir kalkınma için ortak taahhüdümüzü yansıtıyor.” şeklinde konuştu.

Projenin gönüllü elçisi olan Merve Dizdar ise şunları söyledi: “SheTalks gibi genç kadınlara ilham veren bir projede gönüllü olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün burada, hayatına dokunmak istediğimiz birbirinden güçlü genç kadınlarla aynı çatı altında olmak benim için de çok kıymetli. Umuyorum ki bu buluşmalar hepimize ilham verir ve hep birlikte daha eşit, daha güçlü bir geleceği kurarız.”

YENİ HEDEF CEBELİTARIK VE JAPONYA TSUGARU BOĞAZI

Etkinlikte yer alan ve ilham verici hikayesini genç kadınlarla paylaşan Açık Su Yüzücüsü Aysu Türkoğlu ise, “16 yaşında suya ilk kez ‘karşı kıyı’ hayaliyle girdiğimde, bana ‘yüzerek oraya varamazsın’ diyen çok oldu. Ama her kulaçla kendime bir adım daha yaklaştım. Şimdi SheTalks sahnesinde benim gibi hayalleri büyük, inancı tam genç kadınlarla buluşmak tarifsiz bir mutluluk. Burada olmamı mümkün kılan herkese teşekkür ederim. Çünkü biz genç kadınların en çok ihtiyaç duyduğu şey, birinin bize inanması. Gerisi zaten geliyor. Önümüzdeki dönemde ise geçmek istediğim iki hedef var. Bunlardan biri Cebelitarık bir diğeri ise Japonya’daki Tsugaru Boğazı. Hangisinden önce yanıt alırsam orada yüzeceğim” dedi.