ARA
DOLAR
39,46
0,27%
DOLAR
EURO
45,41
-0,20%
EURO
GRAM ALTIN
4299,25
0,39%
GRAM ALTIN
BIST 100
9339,59
-0,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Güriş'in Genç Yetenek staj programı için başvurular başladı

Enerji, İnşaat Yapay Zekâ ve Teknoloji alanlarında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan Güriş’in Genç Yetenek Programı yaz başvuruları başladı.

17 Haziran 2025 | 17:43
Güriş'in Genç Yetenek staj programı için başvurular başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güriş Genç Yetenek Programı, 2021 yılında hayata geçerken gençlere iş deneyimi kazandırmak, onların potansiyellerini açığa çıkarmak ve şirketin gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik güçlü bir yetenek havuzu oluşturmak hedeflendi. 

3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik olarak iş dünyasını yakından tanıma, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme, farklı projelerde aktif rol alma fırsatı sunan programa bugüne dek 200’e yakın genç katıldı. Yaz programı başvuruları başlayan Güriş Genç Yetenek ve Staj Programı, gençlerin hayallerindeki kariyer yolunun bir parçası olup potansiyellerinin farkına varabileceği eğitim süreci sunuyor. 

İŞ FIRSATI SUNUYOR 

Programdan sonra Güriş’e katılma fırsatı da yakalayan gençler, makine ikmal, muhasebe, İK, yapay zekâ ve yazılım ekiplerinde çalışmaya devam ediyor. Alanlarında uzman Güriş kadrosu ile, lisans eğitiminde kazandığı bilgileri teoride uygulayabileceği ve bir ekip olarak gerçek projeler üzerinde eşzamanlı çalışabileceği eğitici bir deneyimi yaşatıyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4300,4 0,42%
  • ALTIN ONS 3390,14 0,15%
  • BIST 100 9339,59 -0,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,249 0,344%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36343 0,47051%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 -0,2383%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,4548 0,2694%
  • EURO/DOLAR 1,1486 -0,6509%
  • EURO/TURK LIRASI 45,4082 -0,1949%
  • STERLIN/DOLAR 1,34436 -1,08127%
Borsa Haberleri
BİM (BIMAS) temettü miktarı ve temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 550
Yarın 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
17 Haziran borsada gün sonu rakamları
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
GERİ
İLERİ
BİM (BIMAS) temettü miktarı ve temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 550
Yarın 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
17 Haziran borsada gün sonu rakamları
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL