Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güriş Genç Yetenek Programı, 2021 yılında hayata geçerken gençlere iş deneyimi kazandırmak, onların potansiyellerini açığa çıkarmak ve şirketin gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik güçlü bir yetenek havuzu oluşturmak hedeflendi.

3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik olarak iş dünyasını yakından tanıma, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme, farklı projelerde aktif rol alma fırsatı sunan programa bugüne dek 200’e yakın genç katıldı. Yaz programı başvuruları başlayan Güriş Genç Yetenek ve Staj Programı, gençlerin hayallerindeki kariyer yolunun bir parçası olup potansiyellerinin farkına varabileceği eğitim süreci sunuyor.

İŞ FIRSATI SUNUYOR

Programdan sonra Güriş’e katılma fırsatı da yakalayan gençler, makine ikmal, muhasebe, İK, yapay zekâ ve yazılım ekiplerinde çalışmaya devam ediyor. Alanlarında uzman Güriş kadrosu ile, lisans eğitiminde kazandığı bilgileri teoride uygulayabileceği ve bir ekip olarak gerçek projeler üzerinde eşzamanlı çalışabileceği eğitici bir deneyimi yaşatıyor.