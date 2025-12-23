ARA
GÜRİŞ'ten Ukrayna'nın geleceğine yatırım

GÜRİŞ, dev yatırımlarına bir yenisini Ukrayna’da ekledi. Enerji Depolama (BESS) Projesi’nin 25 MW / 50 MWh’lik birinci etabı, bütün testleri başarıyla tamamlayarak ticari işletim kapsamında faaliyete başladı.


İnşaat, endüstri ve enerji alanlarında Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan GÜRİŞ, uluslararası projelerine bir yenisini daha ekleyerek Ukrayna’da önemli bir projeyi hayata geçirdi. 

GÜRİŞ’in Ukrayna’daki yatırımı BESS (Battery Energy Storage System) projesi kapsamında Ukrenergo tarafından yürütülen aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserve - Otomatik Frekans Restorasyon Rezervi) test ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamladı. GÜRİŞ’in, Ukrayna’da gerçekleştirdiği aFRR Projesi ile gücü 50 MW ve kapasitesi 100 MWh olan sistemin 25 MW / 50 MWh’lik kısmının devreye alınmasıyla bölgenin enerji altyapısına modern bir çözüm sunuyor.

Savaş Döneminde Yatırım Devam Ediyor

GÜRİŞ’in Ukrayna temsilcisi Loic Lerminiaux, Ukrayna’da hayata geçirdikleri BESS Projesi hakkında şöyle konuştu: “GÜRİŞ olarak projemiz, uluslararası iş birliklerimizin ve mühendislik ekibimizin başarılı çalışmalarının bir sonucudur. Savaş döneminde böyle bir yatırımı yapmak büyük bir özveri ister. Tüm çalışma arkadaşlarıma, yerel yönetimlere, tedarikçilerimize, çözüm ortaklarımıza ve firmama teşekkürü bir borç bilirim. İstek varsa çözüm de var anlayışıyla çıktığımız bu yolda, elektrik altyapısının son derece önemli olduğu bu koşullar altında projeyi başarıyla tamamlamaktan ve bölgenin kritik öneme sahip altyapısına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.” 
 

