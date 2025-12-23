2026'da 130 milyon dolar ciro hedefliyor

Türkiye’ni köklü otel zincirlerinden biri olan Dedeman Hospitality, 60’ıncı yılını kutluyor. Bugün altı ülkede, 39 şehirde, 51 aktif ve toplamda 88 imzalanmış tesis ile hizmet veren grup; Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Kuzey Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’daki yatırımlarıyla yurtdışında da faaliyet gösteriyor. Orta vadeli hedeflerini ise Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi stratejik pazarlarda büyüme üzerine kurgulamış durumda. Markanın genişleyen portföyünde farklı misafir profillerine ve yatırımcı beklentilerine hitap eden 12 alt marka yer alıyor. Bu çeşitlilik sayesinde de, lüks otelcilikten uzun dönem konaklamaya, şehir otelciliğinden iş dünyasına yönelik çözümlere kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuluyor. Geçtiğimiz günlerde, Palandöken otelini yenilediklerini söyleyen Dedeman Hospitality Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, “Oteli yangın, deprem gibi afetler için son derece güvenli şekilde yeniledik. Otelin yangın güvenlik sistemleri, yürürlükteki mevzuatın da ötesine geçen standartlarda yeniden tasarlanarak üst düzey güvenlik sağlayacak şekilde güçlendirildi. Mayıs ayında başladığımız yenileme çalışmalarını tamamladık ve sezona yetiştik. Toplam 187 odasıyla hizmet veren otelimiz; standart, suit ve connection oda seçenekleriyle farklı misafir profillerine hitap edecek şekilde yeniden kurgulandı” diye anlatıyor.

130 MİLYON DOLAR CİRO HEDEFLİYOR

Bugün yüzde 80 oranında yerli turiste hitap eden Dedeman Hospitality olarak 39 şehirde olduklarını ve markalarını Türkiye’de ayak basmadıkları tüm şehirlere taşımayı hedeflediklerini söyleyen Demiray, “Dört yılda iki markadan 15 markaya çıktı. 17 olan otel sayımızı ise 90’a çıkardık. Bu yılsonunda 100 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. 2026 yılında 20 otel açmayı daha açmayı hedefliyoruz. 2026 yılı için hedeflediğimiz 130 milyon dolar ciro da bu disiplinli ve temkinli büyüme yaklaşımının doğal bir sonucu. 2027 sonunda 150 otele ulaşmayı planlıyoruz” diyor.

1453 KONUTLUK PROJEYE İMZA ATACAK

Marka imajına zarar veren otellerle çalışmalarını sonlandırmaktan geri durmadıklarından da söz eden Demiray, “Bu yıl bir otel ile anlaşmamızı sonlandırdık. Gelecek yıl da üç otel ile bağlantımız kalmayacak” diyor.

Suit rezidanslar ile daralan konut ihtiyacına çözüm sunduklarını da ifade eden Demiray, Kıbrıs’ta 1453 konutluk özel bir projenin şubat ayında lansmanını yapacaklarını söylüyor.

KENDİ GASTRONOMİ MARKASINI YARATACAK

Grubun mali zorluklarının yüzde 98’inin bittiğinin de altını çizen Demiray,2026 yılında grubu otelcilik, gastronomi ve iş geliştirme olmak üzere üç başlığa ayıracaklarını da söylüyor. Kendi kahve markalarını yaratmak için bazı firmalarla işbirliği yapacaklarını da vurgulayan Demiray, “Kendi fast food markalarımızı yapacağız. Kendi steak house'sımızı ve kendi kafemizi hayata geçireceğiz. Bu noktada Starbucks grubundayken edindiğim deneyimlerden yararlanacağız. Geçmişten gelerek en iyi bildiğim iş bu. Yeni açacağımız Dedeman’larda yiyecek-içecek markalarımızla hizmet vereceğiz. Lobilerimizde kendi kahve markamızla hizmet vereceğiz.”

“HERŞEY DAHİL SİSTEMİ İSRAFA YOL AÇIYOR”

Türkiye’nin turizm hedeflerinin mevcut potansiyelin altında kaldığını savunan Demiray, 65 milyon turist ve 60 milyar dolar hedefinin çok düşük olduğunu, Avrupa’daki rakipler gibi kişi başına harcamanın bin 600 dolar seviyesine çekilebileceğini, böylece toplam 110 milyar dolarlık bir gelir elde edilebileceğini belirtiyor. Mevcut ‘her şey dâhil’ sisteminin israfa yol açtığını ve turisti otelin içine hapsettiğine de değinen Demiray, şunları ekliyor: “İnsanlar yemediği, içmediği ve kullanmadığı hizmetin parasını ödemesin. Yakında dünya gıda ve su problemi yaşayacak. Sistemi oda-kahvaltı, yarım pansiyon gibi modellerle çeşitlendirerek turisti şehre çıkarmalı, harcama kalemlerini artırmalıyız.”

“100 RESTORANDAN 93’Ü KAPANIYOR”

Sektördeki kontrolsüz fiyat artışlarının yerli turisti Mısır, Balkanlar ve Avrupa’ya kaçırdığını söyleyen Demiray, sektörün en büyük probleminin profesyonelleşememe olduğunu belirterek “Önüne gelen restoran ve otel açıyor. 100 restorandan 93’ü kapanıyor. Acilen bir Turizm Meslek Yasası çıkarılmalı” diyor.