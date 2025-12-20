Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 13 şirket var (15-19 Aralık)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
Şirketimiz ile ALZ Teknoloji A.Ş. arasında, bir kamu kurumunun servis tabanının oluşturulmasına yönelik "Veri Merkzei Altyapı Malzemeleri Tedariği" işi projesini KDV Dahil 64.464.816 TL bedelle 12.12.2025 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır.
Şirketimiz, bir kamu kurumunun güvenlik projelerinde kullanılmak üzere sunucular, ağ, depolama, güç ve güvenlik bileşenleri aracılığıyla bilgi sistemlerinin kesintisiz, güvenli ve yüksek performansla çalışmasını sağlayan "Sistem Altyapısı DonanımTedariği" işi projesinin sözleşmesini özel bir şirket ile 180.887.400 TL (KDV dahil) bedelle 17.12.2025 tarihinde imzalamıştır.
2 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Noatum Logistics şirketi arasında; Katar'da Qatar Energy tarafından yürütülen North Field South (NFS) LNG projesi kapsamında, Abu Dabi Mina Zayed Port'dan Katar'a gidecek ekipmanların taşınması, elleçlenmesi ve gemiye yükleme hizmeti verilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu projenin 4 ay içinde tamamlanması planlanmakta olup, yapılan anlaşmasının toplam bedeli 1.600.000 USD'dir.
3 HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. (HOROZ)
Açıklama şöyle:
Yurt içi Dağıtım ve Depolama faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan 98 lokasyonda operasyonel faaliyetlerini sürdüren şirketimiz, yeni iş ilişkileri kurmuştur. Buna göre şirketimiz;
1. Depoculuk Faaliyeti kapsamında, global tütün mamulleri sektörünün öncü şirketi ile 5 yıllık anlaşmaya varmıştır. İlgili iş anlaşmasının sözleşme süresinde bugünkü değerler ile yaklaşık 450.000.000 TL ciro üretmesi beklenmektedir.
2. Depoculuk Faaliyetlerimiz kapsamında, global gıda içecek sektörünün öncü şirketi ile müşteriye ait tesis yönetimi kapsamında 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. İlgili iş anlaşmasının sözleşme süresinde bugünkü değerler ile yaklaşık 50.000.000 TL ciro üretmesi beklenmektedir.
3. Dağıtım Faaliyeti kapsamında, global beyaz eşya sektörünün öncü şirketi ile bölgesel depo yönetimi ve ürün dağıtım hizmetlerinin karşılanması için 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. İlgili iş anlaşmasının sözleşme süresinde bugünkü değerler ile yaklaşık 165.000.000 TL ciro üretmesi beklenmektedir.
Toplam yaklaşık 665.000.000 TL ciro üretmesi planlanan yeni iş ilişkilerinin, önümüzdeki dönemde ciro ve karlılık kalemlerine katkı sağlaması beklenmektedir
4 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Şirketten geçen hafta yapılan üç açıklama şöyle:
-Şirketimiz, ENERJİSA' ya bağlı dağıtım şirketi Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den 18/12/2025 tarihinde imzalanacak 1(bir) sözleşme için davet almıştır. ‘'Trafo OSOS Projesi İşi Alımı (Kuzey)'' konulu sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 152.194.400,53 TL + 3.807.772,69 Euro'dur. Güncel Euro/TL kuru ile sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 343.378.095 TL'dir.
-Şirketimiz, ENERJİSA' ya bağlı dağıtım şirketi Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'den 18/12/2025 tarihinde imzalanacak 1(bir) sözleşme için davet almıştır. ‘'Trafo OSOS Projesi İşi Alımı (Adana)'' konulu sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 111.388.398,09 TL + 2.984.064,44 Euro'dur. Güncel Euro/TL kuru ile sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 261.214.690 TL'dir.
-Şirketimiz, daha önce kamuoyuna duyurulan Kuzey Makedonya'nın Negotino Bölgesi'nde gerçekleştirilecek Güneş Enerjisi Santrali (GES) Anahtar Teslim Yapım İşi ve Trafo Merkezi Yapım İşlerine ek olarak, aynı müşteri ile "Anahtar Teslim Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) Kurulumu İşi" için sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli vergiler hariç 7.524.000 Euro (Yedi Milyon Beş Yüz Yirmi Dört Bin Euro) olup, güncel Euro/TL kuru baz alındığında yaklaşık 376.637.850 TL'ye tekabül etmektedir. Bu proje ile şirketimiz, Kuzey Makedonya'da kurulacak ilk ve tek BESS projesini üstlenmiş olup, bu kapsamda Doğu Avrupa ve Balkanlar'da iş geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.
5 ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OZATD)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 17.12.2025 tarihinde yurt dışında mukim dört firma ile 4.700.000,00 USD tutarında (yaklaşık 200.823.950,00 TL, 17.12.2025 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) dört Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme konusu işin 2025 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
6 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Arge Üretim San. ve Tic. A.Ş., Bulgaristan'da geliştirilecek güneş enerjisi projelerine yönelik olarak bir yatırımcı ile proje geliştirme, anahtar teslim kurulum ve ilgili ticari hakların devrini kapsayan bir iş birliği protokolü imzalamıştır. Söz konusu protokol kapsamında, Bulgaristan'daki güneş enerjisi projelerine ilişkin arazi geliştirme, lisans ve izin süreçleri, mühendislik, tedarik, kurulum ve devreye alma faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bu iş birliği çerçevesinde belirlenen toplam sözleşme bedeli 7.400.000 EUR olup, söz konusu tutarın avans niteliğindeki bir kısmı bugün itibarıyla Şirketimiz tarafından tahsil edilmiştir. Kalan tutarın tahsilatı, protokolde belirlenen takvim ve koşullar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İlgili projelere ilişkin geliştirme ve uygulama süreçleri devam etmekte olup, ilerleyen aşamalarda kamuoyuna ayrıca açıklama yapılacaktır.
7 IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. (ISKPL)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içindeki bir müşterimiz arasında KDV hariç 4,2 milyon Euro tutarlı, 2025 yılı sonuna kadar teslim edilecek uygulamalı ses bariyeri projesi için anlaşmaya varıldığı, 01/10/2024 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen ses bariyeri işinin devamı niteliğinde olan yaklaşık 4 milyon Euro tutarlı ek projeye ilişkin, daha önce yapılan sözleşmeye zeyilname yapılarak anlaşılmıştır.
8 VBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş., Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri ile; KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmaya yönelik Dijital KOBİ E-Dönüşüm Platformunun geliştirilmesi, lisanslanması ile uzun dönemli bakım ve destek hizmetlerinin sunulmasını kapsayan stratejik bir iş birliği sözleşmesi imzalamıştır. Bu iş birliğinin teknoloji ortağı olarak VBT Yazılım, bankanın geniş KOBİ müşteri kitlesinin dijital dönüşümüne teknoloji inisiyatifi ve yenilikçi platform yaklaşımıyla katkı sağlayacaktır. Bu proje, VBT Yazılım'ın mevcut ürün portföyünün kurumsal ölçekte yaygınlaşmasını, bankacılık sektöründeki teknoloji dönüşümüne aktif katkı sağlamasını ve şirketimizin ulusal çapta dijitalleşme vizyonu ile uyumlu şekilde büyümesini desteklemektedir. Sözleşme kapsamındaki çalışmalar başlamış olup gelişmeler kamuoyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
9 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)
Şirketten geçen hafta yapılan üç açıklama şöyle:
-13.11.2025 tarihinde açık eksiltmesi gerçekleştirilen KABLO AG ÇERÇEVE ALT ALIMI kapsamında yapılan ihale firmamız uhdesinde kalmıştır. Firmamız, Enerjisa Enerji A.Ş. iştiraki olan Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ile 217.745.580 TL + KDV (5.109.000 USD, Kur: 42,62 TL) tutarında sözleşme imzalamak için davet edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
-13.11.2025 tarihinde açık eksiltmesi gerçekleştirilen KABLO AG ÇERÇEVE ALT ALIMI kapsamında yapılan ihale firmamız uhdesinde kalmıştır. Firmamız, Enerjisa Enerji A.Ş. iştiraki olan Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ile 225.161.460 TL + KDV (5.283.000 USD, Kur: 42,62 TL) tutarında sözleşme imzalamak için davet edilmiştir.
-13.11.2025 tarihinde açık eksiltmesi gerçekleştirilen KABLO AG ÇERÇEVE ALT ALIMI kapsamında yapılan ihale firmamız uhdesinde kalmıştır. Firmamız, Enerjisa Enerji A.Ş. iştiraki olan Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile 246.769.800 TL + KDV (5.790.000 USD, Kur: 42,62 TL) tutarında sözleşme imzalamak için davet edilmiştir.
10 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin, bir kamu kurumunun açtığı Masaüstü Bilgisayar ve Monitör Alımı ihalesinde en iyi fiyatı vererek birinci olduğu ve ihalenin uhdemizde kaldığı, ihale komisyonunca tarafımıza bildirilmiştir. İhale bedeli KDV hariç 39.780.000,00 TL'dir. (OTUZ-DOKUZ-MİLYON-YEDİ-YÜZ-SEKSEN-BİN-TÜRK-LİRASI)
11 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Şirketten geçen hafta yapılan üç açıklama şöyle:
-Şirketimizin iştiraki olan BVS Crane Technologies Gmbh, bir firma ile 1.994.500 Avro (KDV Hariç) tutarında modernizasyon sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu işin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
-Şirketimizin iştiraki olan BVS Crane Technologies Gmbh, bir firma ile vinç üretimi ve teslimi konusunda toplam 332.810 Avro (KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu işin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
-Şirketimiz yurt dışında faaliyet gösteren bir firma ile bir adet enerji santral vinci üretimi ve teslimi konusunda toplam 599.837 USD tutarında sözleşme imzalamış olup, söz konusu vinçlerin üretim ve tesliminin 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
12 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Açıklama şöyle:
ASELSAN, NATO üyesi olan bir müşterisi ile Elektronik Harp Sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 410 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır.
13 BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRSAN)
Açıklama şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda toplam 553 milyon ABD doları tutarında yeni satış siparişi almıştır. Bu sipariş kapsamında, büyük çaplı hat borularının Borusan Berg Pipe'ın Mobile (Alabama) tesislerinde 2027 yılında üretilmesi ve sevkiyatlarının aynı yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, ilgili siparişin 2027 yılında konsolide gelirlerimize katkı sağlaması beklenmektedir. Bu öngörüler, siparişlerle ilgili projenin ilerleme durumu ve ticari koşullardaki olağan değişkenliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.