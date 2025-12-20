Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 13 şirket var (15-19 Aralık)

Şirketten geçen hafta yapılan üç açıklama şöyle:

-Şirketimiz, ENERJİSA' ya bağlı dağıtım şirketi Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den 18/12/2025 tarihinde imzalanacak 1(bir) sözleşme için davet almıştır. ‘'Trafo OSOS Projesi İşi Alımı (Kuzey)'' konulu sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 152.194.400,53 TL + 3.807.772,69 Euro'dur. Güncel Euro/TL kuru ile sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 343.378.095 TL'dir.

-Şirketimiz, ENERJİSA' ya bağlı dağıtım şirketi Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'den 18/12/2025 tarihinde imzalanacak 1(bir) sözleşme için davet almıştır. ‘'Trafo OSOS Projesi İşi Alımı (Adana)'' konulu sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 111.388.398,09 TL + 2.984.064,44 Euro'dur. Güncel Euro/TL kuru ile sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 261.214.690 TL'dir.

-Şirketimiz, daha önce kamuoyuna duyurulan Kuzey Makedonya'nın Negotino Bölgesi'nde gerçekleştirilecek Güneş Enerjisi Santrali (GES) Anahtar Teslim Yapım İşi ve Trafo Merkezi Yapım İşlerine ek olarak, aynı müşteri ile "Anahtar Teslim Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) Kurulumu İşi" için sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli vergiler hariç 7.524.000 Euro (Yedi Milyon Beş Yüz Yirmi Dört Bin Euro) olup, güncel Euro/TL kuru baz alındığında yaklaşık 376.637.850 TL'ye tekabül etmektedir. Bu proje ile şirketimiz, Kuzey Makedonya'da kurulacak ilk ve tek BESS projesini üstlenmiş olup, bu kapsamda Doğu Avrupa ve Balkanlar'da iş geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.