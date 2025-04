Hareket'ten Güney Afrika hamlesi

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27/02/2025 tarih 2025/07 sayılı kararı doğrultusunda; Şirketimizin uluslararası arenalardaki projeler ile yenilenebilir ve maden tesisleri projelerinde pazar payımızı artırmak amacıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde Hareket Equipment Rental And Heavy Lifting And Project Transportation (PTY) LTD ünvanlı ve 1.000 ZAR sermayeli şirketin kurulmasına karar verilmiş olup, kuruluş işlemleri 04/04/2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.