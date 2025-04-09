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Hareket'ten Güney Afrika hamlesi

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. bugün KAP'a Güney Afrika'da şirket kurulumu hakkında açıklama yaptı. Şirketin açıklaması şöyle:

09 Nisan 2025 | 10:11
Hareket'ten Güney Afrika hamlesi

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27/02/2025 tarih 2025/07 sayılı kararı doğrultusunda; Şirketimizin uluslararası arenalardaki projeler ile yenilenebilir ve maden tesisleri projelerinde pazar payımızı artırmak amacıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde Hareket Equipment Rental And Heavy Lifting And Project Transportation (PTY) LTD ünvanlı ve 1.000 ZAR sermayeli şirketin kurulmasına karar verilmiş olup, kuruluş işlemleri 04/04/2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

 

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Borsada dün temettü açıklaması yapan 6 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket
Kesinleşen temettü kararını duyurdu: 53,73 TL
Borsa günü yükselişle kapattı: Yarın hangi veriler var?
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
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