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Hepsiburada'nın devri için onay süreçleri tamamlandı

Hepsiburada, yüzde 65,4 hissesinin Kazakistan merkezli Kaspi.kz'ye devir işlemi için gerekli onayların tamamlandığını açıkladı.

03 Ocak 2025 | 19:09
Hepsiburada'nın devri için onay süreçleri tamamlandı

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim 2024'te imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında, Hepsiburada'nın toplamda yüzde 65,4 hissesinin Kaspi.kz tarafından satın alınmasına ilişkin, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen yazılı onaylar tamamlandı.

Hepsiburada, NASDAQ Borsası'na yaptığı duyuruda, Hepsiburada Olağanüstü Genel Kurulu'nun da 31 Ocak'ta yapılacağını bildirdi. Olağanüstü genel kurulda, Hepsiburada'nın yeni yönetim kurulu seçilecek.

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