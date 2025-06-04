İDO, Akdeniz'de ilk seferini gerçekleştirdi

Marmara Denizi'nde 38 yıldır deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren İDO, geçtiğimiz yıl Ege Denizi’nden Yunan Adaları’na başlattığı seferlerle büyük ilgi görmüş ve diğer adalar ile yönetimlerden yoğun talepler almaya başlamıştı. Bu doğrultuda harekete geçen İDO, 2024 sezonu sonunda gelen talepleri karşılamak amacıyla hazırlıklarını tamamlayarak, 2025 yılında yeni hatlarını devreye aldı.

Dikili’den Midilli’ye, Fethiye’den Rodos’a, İstanbul Sarayburnu’ndan Bulgaristan’ın Burgaz Kenti’ne ve Mersin- Taşucu’ndan Kuzey Kıbrıs- Girne’ye uzanan bu yeni rotalarla tüm denizlerde yolcu taşımacılığı yaparak turizm sektörü için güçlü bir alternatif sundu. Farklı kapasitelerde ve teknik özelliklerde toplam 50 gemiden oluşan geniş filosuyla hem araç hem yolcu taşımacılığı hizmeti veren İDO, Kuzey Kıbrıs’a başlattığı seferlerle Akdeniz’e de hızlı bir giriş yapmış oldu.

İDO’nun Mersin Taşucu Limanı ile Kuzey Kıbrıs Girne Limanı arasında 30 Mayıs'ta başlayan seferleri, haziran ayında haftanın belirli günlerde, temmuz ve ağustos ayları boyunca ise haftanın her günü sefer yapacak şekilde planlandı. 2025 yılı sezonu ise 28 Eylül 2025 tarihi itibariyle sona erecek. İDO’nun bu yeni hattı Akdeniz bölgesinde de ilgiyle karşılandı. Rotam Denizcilik ile iş birliği içerisinde gerçekleşen seferler hakkında detaylı bilgiler almak ve İDO kalitesiyle Akdeniz sularında da keyifli bir yolculuk geçirmek için İDO’nun web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sürpriz hatların yanı sıra; tatil turizmine değer katacak sürpriz uygulamalarla da adından söz ettiren İDO, her geçen gün kendini yenileyerek, uluslararası pazarlarda da ses getirmeyi başardı.

‘’DENİZ VARSA İDO VAR’’

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, Türkiye'nin dört bir yanını çevreleyen denizlere, kaliteli, güvenli, hızlı ve konforlu bir hizmet ulaştırmayı temel hedef olarak benimsediklerini sıkça vurguladı. Orhan, yıl boyunca gerekli çalışmaların ve düzenlemelerin yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: ‘’Yeni seferlerimiz ve yatırımlarımızı 11 Haziran'da gerçekleştirmeyi planladığımız lansmanla tüm paydaşlarımız, iş arkadaşlarımız, iş ortaklarımız ve yıl boyunca bizi haberleriyle destekleyen değerli basın mensuplarımızla birlikte kutlamak istiyoruz.’’

