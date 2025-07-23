İDO, Ege ve Akdeniz'de hedef büyüttü

50 gemiden oluşan güçlü filosu ve 38 yıllık taşımacılık deneyimiyle, Marmara Denizi'ndeki başarısının ardından Ege ve Akdeniz’de de varlığını pekiştiren İDO’nun Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, geçtiğimiz hafta sonu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Orhan, bu görüşmede Ege Adaları seferleri ve şirketin genel faaliyetlerine dair bilgi paylaşırken, hedeflerinin yalnızca yolcu taşımakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda her iki yaka arasında kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl Ege Adaları’na başlattığı seferlerle Samos ve Leros Adaları’na yolcu taşımaya başlayan İDO, bu yıl hizmet ağını genişleterek İzmir Dikili-Midilli Adası, Fethiye-Rodos Adası ve Mersin Taşucu-Kuzey Kıbrıs Girne seferlerini başlattı. İDO’nun yenilikçi vizyonunu ve başarılı projelerinin hayata geçmesinde katkısı büyük olan İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, geçtiğimiz hafta basın mensupları ile bir araya gelerek yaptıkları tüm çalışmaları ve hedeflerini anlattı.

Orhan, geçen yıl başlatılan tatil ve kültür turizmi odaklı seferlerin büyük ilgi gördüğünü, gelen talepler doğrultusunda yeni hatlar ve düzenlemeler yapıldığını ifade etti. Güçlü filolarıyla Marmara Bölgesi’nde 2024 yılında 30 milyonun üzerinde yolcu, 12 milyonun üzerinde araç taşıdıklarını dile getiren Orhan, ayrıca geçen yıl Ege Adaları’nda yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 155 bin yolcuya hizmet verdiklerini belirtti. Bu yıl, Ege Adaları’ndaki yeni hatlarla 300 binin üzerinde yolcu taşıma hedeflerini açıklayan Orhan, bu seferler için yedi adet deniz otobüsü tahsis ettiklerini ve tüm deniz otobüslerinin yurtdışı seferlere hazırlıklarının eksiksiz şekilde tamamlandığını vurguladı. Ayrıca tüm denetimlerin belli aralıklarla yapıldığı deniz otobüslerinde gereken her türlü emniyet önlemlerinin alındığını belirten Orhan, deniz otobüslerinin yalnızca konforlu değil aynı zamanda emniyetli bir seyahat deneyimi sunduğunu söyledi. Bir seferde 450 yolcu kapasitesine sahip olan deniz otobüsleri ile hizmet verdiklerini aktaran Orhan, müşteri memnuniyetini öncelikli hedefleri olarak tanımladı.

Yatırımlar, Sosyal Sorumluluk, Kültür Sanat, Spor…

Yatırımlar, sosyal sorumluluk, kültür-sanat ve spor alanlarında birçok yeniliğe imza atan İDO’nun Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, kurumun bu yıl gerçekleştirdiği çalışmaların çeşitliliğine de dikkat çekti. Sosyal sorumluluktan çevreye yönelik politikalara, görme engelli bireyler için sağlanan hizmetlerden büyük yatırımlara kadar geniş bir yelpazede ilerlediklerini belirten Orhan, kültür-sanat ve spor alanındaki projelerin de aynı anda yönetildiğini vurguladı. 15 milyon dolarlık yatırım yaparak filolarına 4 yeni arabalı vapur eklediklerini ve 0 kilometre araç taşımacılığı ile lojistik hizmeti sunduklarını ifade eden Orhan, yeşil iskele projeleriyle çevreye duyarlı faaliyetleri hayata geçireceklerini belirtti. Getirdikleri yeni hizmetler ve çalışmalarla ilgili açıklamalarına devam eden Orhan, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik "Bir Kapakla İz Bırak Projesi" kapsamında Ekvator Enerji ve TOFD ortaklığında omurilik felçli bireyler için tekerlekli sandalye temin ederek ulaşımda fırsat eşitliği sağlamayı ve engelli bireylerin sosyal yaşamana daha rahat adapte olabilmelerini amaçladıklarını ifade etti. Görme engelli bireylerin daha bağımsız hareket edebilmeleri adına tüm terminallerde ücretsiz olarak sunulan "Danış" hizmeti gibi önemli adımlar atıldığını, bu girişimlerin İDO’nun sosyal sorumluluk anlayışını yansıttığını dile getirdi. Denizlerin temiz tutulması için yaptıkları birçok çalışma ve iş birliği olduğunu da söyleyen Orhan, İDO’nun sadece insanlar için değil, aynı zamanda dost canlısı hayvanlar için de uygulamaya aldıkları İDOSTUM projesini de anlattı. İDO’nun bu çalışmasıyla sokaktaki dostlarımız aç, susuz ve korunaksız kalmayacak.

Leros Adası’ndaki Perasma Projesinin de Destekçisi

Orhan, ‘’Yunanistan'ın Leros Adası'nda yaz boyunca sürecek sergiye verilen desteklerden bahsetti. İDO olarak, Perasma İstanbul’un Leros’ta düzenlediği uluslararası ölçekli bu sergiye deniz ulaşımı sponsoru ve resmi destekçi olarak katkı sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sergi, yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesinde, iki kıyı arasında dostluk bağlarını güçlendiren anlamlı bir adım niteliğinde. Dünya çapında sanatçıların barış, dostluk ve karşılıklı saygı değerleri etrafında birleştiği bu yaratıcı iş birliği, sanatın sadece estetik bir ifade değil, aynı zamanda toplumsal bağlar kuran, kültürleri yakınlaştıran ve ortak bir gelecek inşa eden güçlü bir araç olduğunu vurguluyor. İDO olarak bizler, yalnızca denizler arasında değil, aynı zamanda gönüller, kültürler ve fikirler arasında bağlar kurmayı amaçlayan her türlü girişimi destekleme konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz’’ dedi.