İhracatta yeni kapılar açıyor

Yerli üreticileri esnafla aracısız buluşturan ToptanTR, şimdi aynı modeli Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Asya’ya taşıyor. ToptanTR CEO'su Sezgin Şener, “Türkiye’nin üretim gücünü, küçük üreticinin emeğini ve esnafın dinamizmini dünyayla buluşturmak için çalışıyoruz” diyor.

Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ’ler ve yerel üreticiler, dijitalleşme sayesinde artık sadece iç pazara değil, küresel ticaret ağına da doğrudan katılım sağlamaya başlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘KOBİ İstatistikleri’ ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) ‘KOBİ’lerin Ekonomiye Katkısı’ raporlarına göre Türkiye’deki yaklaşık 3,5 milyon KOBİ, istihdamın %70’ini, ihracatın ise %36’sını gerçekleştiriyor. Ancak bu potansiyelin dijital kanallar üzerinden global ölçekte değerlendirilmesi, halen ciddi bir gelişim alanı olarak öne çıkıyor.

Bu noktada devreye giren ToptanTR, yerli üreticiler ile esnafları aracısız şekilde buluşturan B2B e-ticaret modeliyle dikkat çekiyor. Bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticilerin, ülke genelinde on binlerce esnafa doğrudan ulaşmasını sağlayan platform, şimdi de küresel ticaret adımıyla yeni bir döneme giriyor.

YERELDEN KÜRESELE TİCARET MODELİ

ToptanTR, başta Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya olmak üzere birçok pazarda, yerli üreticilerin doğrudan satış yapabileceği bir ihracat altyapısı geliştiriyor. Giresun’daki fındık üreticisinden Çorum’daki leblebicilere, Gaziantep’teki baklavacılara kadar birçok yerel üretici artık dijital platform aracılığıyla sadece yurt içindeki esnafa değil, yurt dışındaki işletmelere de doğrudan erişim sağlayabilecek.

Bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticileri, ülkenin her bölgesinde faaliyet gösteren esnaf ve işletmelerle dijital ortamda aracısız bir şekilde buluşturduklarını söyleyen ToptanTR CEO Sezgin Şener, “Şimdi ise bu başarıyı global pazarlara taşıma zamanı. Türkiye’nin üretim gücünü, küçük üreticinin emeğini ve esnafın dinamizmini dünyayla buluşturmak için çalışıyoruz. KOBİ’lerimizin uluslararası B2B ticarette söz sahibi olabilmeleri adına gerekli tüm dijital ve operasyonel altyapıyı oluşturuyoruz” diye anlatıyor.

UÇTAN UCA İHRACAT DESTEĞİ

Yeni dönemde ToptanTR, klasik B2B platformlardan farklı olarak yalnızca bir satış kanalı değil, aynı zamanda uçtan uca bir ihracat destek sistemi sunacak. İhracata hazır olmayan üreticiler için eğitim, mentorluk ve danışmanlık sağlarken; ihracat süreçlerine hâkim olan üreticiler için ise doğrudan erişim modelleri sunacaklarına değinen Şener, “Dileyen üreticilerimizin tüm operasyonel süreçlerini ToptanTR profesyonel olarak yönetecek” diyor.

