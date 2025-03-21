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İlaç devinden Çin’e 2,5 milyar dolarlık yatırım

İngiliz ilaç firması AstraZeneca, Çin'de 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

21 Mart 2025 | 16:03
İlaç devinden Çin’e 2,5 milyar dolarlık yatırım

Şirketin açıklamasına göre, AstraZeneca Pekin'de AR-GE merkezi kurma kararı aldı.

AstraZeneca, söz konusu tesis için 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Yeni tesisle AstraZeneca'nın Pekin'deki çalışan sayısı da yaklaşık 1700'e çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Üst Yöneticisi (CEO) Pascal Soriot, "Bu 2,5 milyar dolarlık yatırım, Pekin'deki birinci sınıf yaşam bilimleri ekosistemine, işbirliği ve yeteneklere erişim için var olan kapsamlı fırsatlara olan inancımızı ve Çin'e bağlılığımızı yansıtıyor. Altıncı stratejik AR-GE merkezimiz, Pekin'deki en ileri biyoloji ve yapay zeka bilimi ile ortaklık kuracak ve yenilikçi ilaçları dünya çapındaki hastalara ulaştırmaya yönelik küresel çabalarımızın kritik bir parçası olacak." ifadelerini kullandı. 

 

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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
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Borsada 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli
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