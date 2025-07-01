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İş Bankası, blokzincir tabanlı dijital tahvil ihracı gerçekleştirdi

Türkiye İş Bankası, Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) yatırımcısı olduğu 100 milyon dolar tutarındaki dijital tahvili, blokzincir teknolojisi kullanarak ihraç ettiğini duyurdu.

01 Temmuz 2025 | 07:04
İş Bankası, blokzincir tabanlı dijital tahvil ihracı gerçekleştirdi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Euroclear tarafından işletilen Dijital Finansal Piyasa Platformu (D-FMI) üzerinden gerçekleştirilen Eurotahvil ihracı, 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki bireyler, çiftçiler ile mikro ve küçük işletmelerin finansmanı amacıyla değerlendirilecek.

Açıklamaya göre işlemde Citigroup Global Piyasalar ve Citibank Londra Şubesi, dealer ve ajan banka rolleriyle görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye'de ve gelişmekte olan piyasalarda özel bir banka tarafından gerçekleştirilen ilk dijitalde doğmuş Eurotahvil ihracından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Aran, işlemin, Türk bankacılık sektörünün uluslararası finansal piyasalarına erişim gücü, gelişmişlik düzeyi ve yeni teknolojilere hızlı adaptasyonunun teyidi niteliğinde olduğuna dikkati çekerek,"Bu işlem, İş Bankası'nın dünyadaki yeni teknolojileri hayata geçirmedeki öncü rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu ihracımızı, blokzincir teknolojisinin sermaye piyasaları işlemlerinde kullanımına örnek oluşturması açısından kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

IFC Genel Müdürü Makhtar Diop da yatırımın, finansal inovasyon alanında önemli bir dönüm noktası olup Türkiye'nin ilk dijital tahvili olma niteliğini taşıdığını aktararak, bir blokzinciri platformunda ihraç edilen söz konusu tahvilin, Türkiye'de depremden etkilenen işletmelerin finansmana erişmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Diop, tahvil piyasasında yeni dijital teknolojilerin kullanılmasıyla finansmanın daha erişilebilir hale geldiğini belirterek, "En çok ihtiyaç duyan taraflara kritik önemi haiz sermayeyi yönlendirerek depremden etkilenen bölgenin yeniden inşa ve toparlanma süreçlerini destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı. AA

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