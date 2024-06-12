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İş Bankası ihracat kredisini dijitale taşıdığını duyurdu

İş Bankası, ihracat kredisi başvuru ve kullanımını dijitale taşıdığını duyurdu.

12 Haziran 2024 | 14:23
İş Bankası ihracat kredisini dijitale taşıdığını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre ihracatçılar, dijital kanallar aracılığıyla kullanımı mümkün hale gelen ihracat kredileri için bir kez şubeye giderek ticari kredi limitlerini tanımlattıktan sonra ihracat kredisi başvurusunu dijital üzerinden gerçekleştirebiliyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında ihracatçı müşterilerin dünyaya açılarak ülkemiz ekonomisi için büyük değer yarattığını belirterek, "Mal ve/veya hizmet ihracı yapan firmaların ihracat odaklı büyümeleri, uluslararası pazarlarda faaliyet gösterebilmeleri için finansal desteklerimizin yanında birçok bankacılık işlemini dijitalden gerçekleştirmelerini sağlayarak onlara, maliyet ve zamandan tasarruf etmeleri için katkıda bulunuyoruz. Hem finansal ihtiyaçlar hem de dijital çağın gereksinimleri doğrultusunda güncellediğimiz ürün ve hizmetler ile müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi

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