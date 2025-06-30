Kervan Gıda Amerika’da lojistik deposu kuruyor

Yumuşak şekerleme markası Kervan Gıda, ABD'de %100 bağlı ortaklığı Kervan USA LLC’nin iştiraki olan Kervan Properties LLC tarafından yürütülen yatırım kapsamında, yaklaşık 70.000 metrekare büyüklüğünde satın aldığı arsa üzerinde, yaklaşık 8.400 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni depo binasının inşaatı için çalışmalara başladı.

18 Milyon Dolarlık Yatırım

Kervan Gıda, 25 yıl vadeli ve toplam 14.128.000 dolar tutarındaki finansman sözleşmesinin imzalandığını açıklarken, depo inşaat maliyetinin ise en fazla 9.850.000 dolar seviyesinde olacağı belirtildi. Böylece, toplam yatırım tutarının 18.100.000 USD’yi bulması öngörülüyor.

Temelleri atılan yeni deponun 2026 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, Kervan USA LLC’nin mevcut kiralık depo sözleşmesinin sona ermesinin ardından, lojistik operasyonlarını kendi mülkiyetindeki bu tesiste yürütmesi hedefleniyor. Böylece kira giderlerine yakın bir bedelle şirketin depolama kapasitesi ciddi şekilde artırılmış olacak.

ABD şekerleme pazarındaki büyümesini sürdüren Kervan Gıda, bu yatırımıyla birlikte küresel lojistik altyapısını daha da güçlendirirken, sürdürülebilir ve etkin tedarik zinciri yönetimi için stratejik bir adım daha atmış oldu.