Konseptini yenileyen Deichman pazardaki yerini güçlendirdi

Avrupa’nın en büyük ayakkabı perakendecisi olan Deichmann, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini uzun vadeli stratejilerle desteklemeye devam ediyor. Son iki yılı bir yatırım dönemi olarak değerlendiren şirket, bu süreçte hem mağazalarını hem de marka yapılanmasına kaynak ayırmış durumda.

Mağaza konseptlerini baştan sona yenilediklerini ve mevcut mağazalarının yarısından fazlasını yeni konsepte geçirdiklerini söyleyen Deichmann Türkiye CEO’su Atilla Özkul, “Aynı zamanda yeni mağazalar açarak erişimimizi artırdık. Tüm bu yatırımları öz sermayemizle gerçekleştirdik” diyor.

MARKA YÜZÜ MİLLİ VOLEYBOLCU ZEHRA GÜNEŞ

Alışveriş deneyimine ve müşteri odaklı yaklaşıma önem verdiklerini vurgulayan Özkul, yerelleşme stratejilerine dikkat çekiyor. Pazarlama tarafında, Türkiye’nin dinamiklerine uyum sağlayan, sıcak ve güçlü bağlar kuran bir yaklaşım benimsediklerinden bahseden Özkul, “Yaklaşık 10 yıldır yerel marka yüzleriyle yürüttüğümüz iletişim stratejilerimiz ile tüketicilerle sağlam ve içten bir bağ kurduk. Bu yaklaşımımızı halen sürdürerek, son iki yıldır ise marka yüzümüz olan Türkiye’nin önemli sporcularından, Milli voleybolcu Zehra Güneş ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde özellikle gençler nezdinde markamıza olan ilgiyi ve yakınlığı artırdık. Zehra Güneş’in enerjisiyle markamızın dinamizmi birleşti; her yaştan müşterimize ulaşarak güçlü bir etki yaratmaya devam ediyoruz” diye anlatıyor.

Global spor markalarıyla yürüttükleri iş birliklerinin sadece ürün odaklı olmadığına da değinen Özkul, pazarlama projelerinden iletişim kampanyalarına ve sosyal sorumluluk alanlarına kadar birçok projede global markalarla birlikte çalıştıklarını; böylece hem global gücü hem de yerel dokunuşu bir arada sunduklarını söylüyor.

50’YE YAKIN YERLİ TEDARİKÇİ İLE ÇALIŞIYOR

Tedarik zincirinde yerli üreticilerle güçlü iş birlikleri kurduklarını söyleyen Özkul, şunları anlatıyor: “Bugün 50’ye yakın yerli üreticiyle birlikte koleksiyonlarımızın büyük bölümünü oluşturuyoruz. Özellikle uluslararası rekabet gücü yüksek olan bazı üreticiler, Deichmann Grubu’nun global tedarik zincirine ürün sağlıyor.

Zorlu ekonomik koşulların ve hızla değişen tüketici alışkanlıklarının, Türkiye’de moda perakende sektörünü yeniden şekillendirdiğini söyleyen Özkul, şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Tüketiciler artık alışverişlerinde gerçek ihtiyaçlarına odaklanıyor; kampanyalar ise bu kararlarda önemli bir belirleyici oluyor. Bugün 125 mağazası bulunan Deichmann Türkiye, bu yeni düzene güçlü koleksiyonları ve ulaşılabilir fiyat stratejileriyle uyum sağlıyor. Pazar koşulları ne kadar zorlu olursa olsun, biz tüketicinin gerçek ihtiyacını dinleyerek hareket ettik. Uygun fiyatlı, kaliteli ve trend ürünleri erişilebilir kıldık. Bu yaklaşım, bize sadık bir müşteri kitlesi kazandırdı.”