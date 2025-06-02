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L'Oréal Türkiye'den geleceğe yatırım

L’Oréal Türkiye, ‘Gelecek İçin L’Oréal’ sürdürülebilirlik programı kapsamında geliştirmeye devam ettiği 2030 hedeflerini bilim, teknoloji ve insan odaklı uygulamalarıyla hayata geçirmeye devam ediyor.

02 Haziran 2025 | 16:27
L'Oréal Türkiye'den geleceğe yatırım

Geçtiğimiz yıl dijital kampanyalarında karbon salınımını azaltmak için 2 markasıyla IMPACT+ iş birliğini duyuran L’Oréal Türkiye, bu yıl bu iş birliğini tüm markalarını kapsayacak şekilde genişletti. 

L’Oréal Türkiye, pazarlama ve iletişim sektöründe net sıfır karbon emisyonu hedefleyen Ad Net Zero Türkiye oluşumunun da bir parçası olurken, 2010’da lanse edilen ‘Gelecek için L’Oréal’ sürdürülebilirlik programı bilim, teknoloji ve yeni regülasyonlar ışığında gelişmeleri takip ederek sürdürülebilir bir gelecek için attığı adımları kamuoyu ile paylaştı. 

L’Oréal Türkiye, aynı zamanda Muğla’da yangın nedeniyle hasar gören ormanlık bölgelere yaklaşık 6000 m²’lik alanı kapsayacak şekilde, 50 bin tohum topu atımı gerçekleştirerek doğaya katkı sağlama çalışmalarını sürdürürken, ambalaj tüketimini azaltmak amacıyla yeniden doldurulabilir ürün portföyünü de genişletiyor.

‘Daha yaşanabilir bir geleceği birlikte inşa ediyoruz’

Sürdürülebilir geleceğin önemini vurgulayan ve L’Oréal Türkiye’nin sürdürülebilirlik ile ilgili gelişmelerinden bahseden L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “L’Oréal Türkiye olarak sürdürülebilirliği sadece çevresel bir hedef değil, iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. 2020 yılında duyurduğumuz ‘Gelecek için L’Oréal’ hedeflerimiz doğrultusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen sene başlattığımız IMPACT+ iş birliğimizde karbon ayak izimizi azaltmak için dijital kampanyalarımızı optimize etmeyi sürdürdük. Bu sene kapsamımızı genişleterek L’Oréal Türkiye çatısı altındaki tüm markalarımızda IMPACT+ uygulamalarımızı hayata geçirdik. Bilim temelli hedeflerle gezegenimizi korumak hedefiyle topluma değer katmak için çevresel ve sosyal projeler geliştiriyoruz. Dijital medya dönüşümünden, yeniden doldurulabilir ürünlerle atığı azaltan ürün portföyümüze; doğayı yeniden yeşerten tohum projelerinden, sektörümüzü dönüştürmeye yönelik kolektif inisiyatiflere kadar her alanda sürdürülebilirlik odağımızı büyütüyoruz. Pazarlama ve iletişim sektöründe net sıfır karbon emisyonunu hedefleyen Ad Net Zero Türkiye oluşumuna da destek olarak sektörel dönüşümün bir parçası olduk. Dahil olduğumuz tüm ekosisteme seslenerek beraber dönüşmenin gücüne inanıyoruz. Bilimi, teknolojiyi ve insanı bir araya getirerek daha yaşanabilir bir geleceği birlikte inşa ediyoruz” dedi.

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SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
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