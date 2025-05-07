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Mavi Giyim'den ABD hamlesi

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a 'Yurt Dışında Bağlı Ortaklık Kurulması'na ilişkin açıklama yaptı.

06 Mayıs 2025 | 14:50
Mavi Giyim'den ABD hamlesi

Yurtdışında büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım atan Mavi Giyim, ABD’deki varlığını güçlendirmek için ‘Mavi US Retail LLC’ unvanlı yeni bir şirket kuracak. Mavi Giyim yeni kuracağı şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu. 

KAP’ta yer alan açıklama şöyle: “Şirketimizin global büyüme stratejisi doğrultusunda ABD'deki operasyonel kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla, Yönetim Kurulumuz tarafından merkezi New York, ABD'de olacak şekilde %100 bağlı ortaklık yapısında "Mavi US Retail LLC" unvanlı bir şirket kurulmasına ve kuruluş işlemleri için Şirketimiz yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 
ABD'deki ticari faaliyetlerimiz Mavi Jeans, Inc. tarafından yürütülmeye devam edecek olup, yeni kurulacak Mavi US Retail LLC unvanlı şirketin kiralama, dekorasyon ve pazarlama faaliyetlerinde bulunarak Mavi Jeans, Inc. tarafından yürütülen ticari operasyonları desteklemesi hedeflenmektedir.”

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Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
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