MediaTek, Türkiye’de küresel ve yerli akıllı telefon ve tablet markalarının yanı sıra akıllı TV ve modem gibi yerli cihaz ve teknoloji üreticileriyle iş birlikleri ile büyümesini sürdürüyor.

Türkiye akıllı telefon pazarı genelindeki payını üç yılda yüzde 32 seviyesine çıkaran şirket, yerli üretim akıllı telefonlarda da yüzde 100 pazar payına ulaştı. Helio G Serisi işlemci ailesinin ve amiral gemisi G95 işlemcinin Türkiye duyurusu da yapıldı. MediaTek HyperEngine oyun teknolojisine sahip G Serisi işlemci ailesinin amiral gemisi MediaTek G95, çoklu kamera desteği, bağlantı gücü ve gerçek zamanlı video akışı (streaming) için yapay zeka destekli süper çözünürlük gibi özellikler sağlıyor.

MediaTek G Series’in bağlantı, oyun, streaming ve kullanım performansı özellikleri, küresel akıllı telefon üreticisi Xiaomi iş birliğinde, üç farklı akıllı telefon modeliyle Türk tüketicisine ilk kez 2020 yılı içerisinde sunuldu. MediaTek MEA Bölgesi Kurumsal Satış ve Pazarlama Direktörü Rami Osman, şirketin küresel iş büyüklüğü hakkında bilgiler verdi ve şöyle konuştu:

“Türkiye, MediaTek’in çok önem verdiği bir ülke. Küresel ve yerli üretici iş birliklerimizle Türkiye akıllı telefon ve tablet pazarındaki payımız, üç yıl içerisinde üç katına çıktı. Tüketicilere gücünü MediaTek işlemcilerden alan en kaliteli ürünleri sunmak için akıllı TV üreticileri, internet servis sağlayıcıları ve farklı şirketlerle iş birliklerimiz gelişerek sürüyor.’’