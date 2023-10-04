Memorial Sağlık Grubu’nun, kadınların meme farkındalığı için her ay düzenli olarak ayna karşısında meme yapısını kontrol etmesi ve gördükleri herhangi bir değişiklikte önlem alması gerektiğine dikkat çekmek için hayata geçirdiği “Pembe Ayna” projesi, bu yıl sanat, spor ve televizyon dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu.

“Pembe Ayna Söyle Bana” mottosuyla ayna karşısına geçen ünlüler, meme kanseri farkındalığına ilişkin mesajlarını, Pembe Ayna’dan yansıtarak kadınlara aktardı.

Sanat, spor ve medya dünyasının ünlü isimleri; Aysu Türkoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Begüm Öner, Cansu Tuman, Dicle Doğan, Evrim Keklik, Feyza Civelek, Nefise Karatay, Nisa Bölükbaşı, Nur Viral, Simay Rasimoğlu, Şahika Ercümen, Şebnem Dönmez, Şeyda Coşkun, Zeynep Beşerler, Zeynep Sever Demirel’in fotoğrafları ve meme kanseri farkındalığı mesajları, “Pembe Ayna Meme Kanseri Farkındalık Sergisi”ne hayat verdi.