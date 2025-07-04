Memorial Sağlık Grubu’nun 12. hastanesi Bodrum’da açılıyor

17.000 m²’lik alanda kurulan 50 poliklinik, 7 ameliyathane ve 148 yatak kapasitesiyle faaliyet gösteren hastanede, cerrahi branşlardan dahili tıbbın tüm alanlarına, kadın ve çocuk sağlığından kalp hastalıklarına kadar geniş bir uzmanlık yelpazesi sunulacak. Gruptan yapılan açıklamada, "Hastanenin ileri teknolojiye sahip cihazları ve uzman kadrosu, Bodrum’un yanı sıra Milas, Datça, Fethiye, Marmaris, Göcek gibi ilçelerle birlikte Muğla merkez ve çevre bölgelerin sağlık ihtiyaçlarına da yanıt verecek kapasiteye sahip" denildi.



Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, açılışta şu açıklamayı yaptı: “Memorial olarak yalnızca yeni bir hastane açmıyor; bulunduğumuz her bölgede sağlıkta kalite ve güveni yaygınlaştırıyoruz. Memorial Bodrum, yalnızca bölge halkının değil, çevre illerden ve yurt dışından gelen hastaların da ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte planlandı. Sağlık turizmi açısından da önemli bir merkez olacağına inanıyoruz. Türkiye’nin sağlık vizyonuna katkı sunmak ve bu hizmeti daha geniş kitlelere ulaştırmak için yatırımlarımız sürecek.”

Memorial Sağlık Grubu, 2025 vizyonu doğrultusunda İstanbul Göztepe’de de yeni bir hastane açacak.