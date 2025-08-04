Sakallı, yeni görevinde bulut ve yapay zekadan Copilot ve güvenlik çözümlerinin benimsenmesine kadar uzanan bir yelpazede pazarlama önceliklerine odaklanacak.

Beyza Sakallı kimdir?

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde İşletme ve Psikoloji alanlarında çift anadal programıyla tamamladıktan sonra kariyerine teknoloji sektöründe, Microsoft’un global liderlik gelişim programı olan MACH (Microsoft Academy for College Hires) kapsamında başlayan Beyza Sakallı, Microsoft Türkiye çatısı altında geçen 12 yılı aşkın süreçte pazarlamanın farklı alanlarında çalıştı.

Bu süre zarfında Partner Channel Marketing, Azure ürün grubu pazarlaması ve Developer Audience Marketing & Open Source (açık kaynak toplulukları) gibi birçok alanda deneyim kazanan Sakallı, teknik kitlelerden karar vericilere uzanan farklı hedef gruplarına yönelik projelerde de aktif şekilde yer aldı.

Son olarak, Merkezi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEMA) bölgesinde Microsoft’un yapay zekâ vizyonunu iş dünyasıyla buluşturan AI Tour programının bölge yönetimini üstlenen Beyza Sakallı, Güney Afrika’dan Yunanistan’a, Polonya’dan Birlesik Arap Emirlikleri’ne kadar 17 ülkede gerçekleşen bu stratejik programın içerik planlamasına, müşteri deneyimi tasarımına ve bölgesel yürütme stratejilerine yön verdi.