Mplus Academy mezunlarına ‘İş’te Kendin: Kendini Yönetme Sanatı’ eğitimi

Mplus Academy’nin yöneticilik ve liderlik gelişim programlarında üstün başarı gösteren çalışanları için Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle “Üstün Başarı Onurlandırma Programı” düzenleyen Mplus Türkiye, mezunlarına katma değer sunmayı hedefliyor. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan ve İrem Rona İnan tarafından verilen “İş’te Kendin: Kendini Yönetme Sanatı” eğitimi, katılımcıların kişisel farkındalıklarını artırmayı, inisiyatif alma becerilerini güçlendirmeyi ve güven temelli iletişim yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Müşteri deneyimini yapay zekâ ve veri analitiğiyle zenginleştirerek kişiselleştirilmiş hizmetler sunan Mplus Türkiye, çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir büyümenin temel unsuru olarak görüyor. Bu kapsamda Mplus Academy çatısı altında yürüttüğü programlarda üstün performans sergileyenlere, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi’nin hazırladığı ve İrem Rona İnan tarafından verilen “İş’te Kendin: Kendini Yönetme Sanatı” eğitimini hediye eden Mplus Türkiye, çalışanlarının gelişim yolculuğunu desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimlerde katılımcılar, kişisel farkındalık, inisiyatif alma ve güven temelli iletişim konularında yetkinliklerini geliştirme fırsatı buldu.

“Her yıl yüzlerce çalışan yöneticilik ve liderlik gelişim programlarına katılıyor”

Mplus tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Mplus Academy, çalışanların liderlik becerilerini geliştirmeyi, kariyerlerinde ilerlemelerini desteklemeyi ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi amaçlıyor. Bugüne kadar yüzlerce Mplus çalışanının bu programlardan mezun olduğunu ifade eden Mplus Türkiye & MENA CEO’su Cemile Banu Hızlı, “Mplus Academy global ve yerel ölçekte aldığı ödüllerle, gelişim vizyonumuzun uluslararası alanda bilinirlik kazanmasını sağladı. Her yıl yüzlerce Mplus çalışanı yöneticilik ve liderlik gelişim programlarına katılıyor. Bu yıl da farklı kriterlerde üstün başarı gösteren çalışanlarımız için ‘Üstün Başarı Onurlandırma Programı’ düzenledik. Bu kapsamda Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘İş’te Kendin: Kendini Yönetme Sanatı’ eğitimini hediye ettik. Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde iki gün boyunca devam eden eğitimlerde, yüksek liderlik potansiyeli, öğrenme tutkusu, eğitim performansı, geri bildirimlerde alınan olumlu değerlendirmeler ve operasyonel katkılar öne çıktı” dedi.

“Eğitimlerle, çalışanlarımıza güçlü, uygulanabilir ve kendine özgü beceriler kazandırmayı hedefledik”

Eğitimler kapsamında kişisel farkındalık, duygu yönetimi, ikna becerileri, özdenetim, psikolojik oyunları fark etme ve yaratıcılık gibi alanlarda katılımcılara güçlü ve uygulanabilir yetkinlikler kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Hızlı, “Harvard Business Review’da 2023 yılında yayımlanan bir makalede, kendini yönetme becerisi yüksek profesyonellerin yüzde 47 daha hızlı terfi ettiği, stres dönemlerinde yüzde 35 daha az tükenmişlik yaşadığı ve ekip yönetiminde yüzde 62 daha yüksek ilişki puanına sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle kişisel farkındalık, duygu yönetimi, psikolojik oyunları fark etme, ikna ve ilişki yönetimi, iş bilinci ve yaratıcılık, özdenetim ile motivasyon ve gelecek tasarımı gibi alanlarda İrem Rona İnan tarafından verilerin eğitimlerde; çalışanlarımıza güçlü, uygulanabilir ve kendine özgü beceriler kazandırmayı hedefledik. Program sonunda da katılımcılara sertifikalarını vererek; iş birliği kültürü, eğitim çıktıları ve Mplus Academy mezunlarının başarı hikâyeleri üzerine keyifli bir paylaşım ortamı oluşturduk” diye konuştu.

“Mplus Academy, Mplus Türkiye’nin gelişim kültürünü güçlendiren en önemli yapı taşlarından biri”

Mplus Academy’nin her yıl yüzlerce çalışana kişisel ve profesyonel gelişim olanakları sunduğuna dikkat çeken Mplus Türkiye Yetenek Geliştirme Grup Başkanı ve Profesyonel Yönetici Koçu Kaan İlker İşeder ise, “Mplus Academy, Mplus Türkiye’nin gelişim kültürünü güçlendiren en önemli yapı taşlarından biri. Biz de üstün performans sergileyen mezunlarımızı, ‘Onurlandırma Programı’ ile kendini yönetme becerisinin bilimsel ve uygulamalı yönlerini keşfedecekleri değerli bir deneyimle buluşturduk. ‘İş’te Kendin: Kendini Yönetme Sanatı’ eğitimi; kişisel farkındalıktan duygu yönetimine, ikna becerilerinden geleceği tasarlama vizyonuna kadar profesyonellerin kariyer yolculuğunda kritik rol oynayan bir gelişim alanını kapsıyor. Sabancı Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu programın hem çalışanlarımızın bireysel performansına hem de kurumumuzun geleceğini şekillendirecek liderlik vizyonuna büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

