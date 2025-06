Nestlé Türkiye’den iki yakada yeni ofis

Türkiye’de 1906’dan beri faaliyetlerini sürdüren Nestlé Türkiye, Maslak Orjin Plaza’da yeni merkez ofisi “Nest Avrupa”ya taşındı. Ayrıca, Küçükyalı Hilltown’da da uydu ofis olarak “Nest Anadolu”yu açtı.

İsviçre’deki yolculuğuna 159 yıl önce başlayan, Türkiye’deki faaliyetlerine ise 119 yıldır devam eden Nestlé Türkiye, artık İstanbul’un iki yakasında açılan ofislerinde “Ortak Değer Yaratma” anlayışıyla çalışmalarını sürdürecek. İnsanı merkeze alan uygulamalarıyla çalışan ihtiyaçlarına, tercihlerine ve mutluluğuna odaklanan Nestlé Türkiye, merkez ofis “Nest Avrupa” ve uydu ofis “Nest Anadolu” ile iş ve yaşam dengesini bir adım ileriye taşıyor. Yeni ofislere ulaşımda çeşitli toplu taşıma alternatiflerinin olması çalışanlara ulaşımda kolaylık sağlarken, dijital rezervasyon sistemi ile ofis düzeninden optimum verim elde ediliyor. Restorandan spor salonuna her iki ofiste de birçok sosyal alan çalışanlara yürüyüş mesafesinde yer alırken, yeni ofislerdeki elektrikli araçlar için özel şarj noktaları, masaüstü şarj teknolojileri ve ofis içindeki dinamik alanlar konforlu ve verimli bir çalışma ortamı sunuyor. Çalışma alanının özgürce belirlenmesine ve farklı ekiplerin bir arada çalışabilmesine olanak tanıyan ofis ortamı, hem bireysel odaklanmayı hem de ekip çalışması kültürünü zenginleştiriyor.

İş ve sosyal yaşam dengesinin en iyi şekilde kurulması için yeni yapılanmada da esnek çalışma düzeni devam ediyor. Ofisten ve evden çalışmaya olanak tanıyan şirket, ayrıca temmuz ve ağustos aylarında tamamen uzaktan çalışma, yıl boyunca cuma günleri uzaktan çalışma, yazın ise cuma öğleden sonralarının tatil olduğu çalışma düzeniyle çalışan dostu uygulamalarını güçlendiriyor.

“Birlikte büyüyen bir ekosistemin kalbi”

Çalışan motivasyonunu ve uyumunu her zamankinden daha güçlü bir şekilde deneyimlediklerinin altını çizen Nestlé Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Oktay Cömert, “İstanbul’un iki yakasında yer alan yeni ofislerimiz birlikte büyüyen, öğrenen ve gelişen bir ekosistemin kalbini oluşturuyor. Ofislerimizi sadece birer çalışma alanı olarak değil; birlikte ürettiğimiz ve birbirimizden güç aldığımız birer yuva olarak görüyoruz. Bu yuvada ekip ruhunu ve çalışan bağlılığını artıran, iyi olma haline hizmet eden, yeni yapısıyla verimliliğe değer katan ve birlikteliği güçlendiren keyifli, yüzü geleceğe dönük bir çalışma ortamı yarattık. Her Perşembe patili dostlarımız da yeni ofislerimizde bizlere eşlik ediyor. Her iki kıtada yer alan yeni ofislerimizin konum ve ulaşım olanakları sayesinde ekip arkadaşlarımızın yol yorgunluğu yaşamalarının önüne geçiyor, günlük yaklaşık üç saat tasarruf etmelerini sağlıyor iş ve yaşam dengesini daha iyi kurmalarına, aileleriyle geçirdikleri vaktin artmasına yardımcı oluyoruz. Bu sayede ofise gelmeyi tercih eden çalışma arkadaşlarımızın sayısında üç kat artış ve ekipler arasında bağların kuvvetlenmesinde güçlü bir ivme yakaladık. Ofislerimizde çevresel etkilerimizi azaltan çözümler, doğaya ve insana duyarlı uygulamalarla Türkiye’nin geleceğine değer katacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.