Nutricia Türkiye, 2002 yılından bu yana düzenlenen Stevie Awards’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan yeni programı MENA Stevie Awards’ta, üç İK uygulaması ile altı kategoride ödüle layık görüldü. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 17 ülkeden 500’e yakın projenin başvurduğu ödüllerde, yıl içinde kaydedilen inovatif başarılar dikkate alındı.

Birçok ülkeden farklı firmaların yarıştığı ve insan kaynakları projelerinin, başarılarının, takımlarının ve profesyonellerinin değerlendirildiği en prestijli organizasyonlardan biri olarak gösterilen Stevie Awards’ta, Nutricia Türkiye’nin “Yeni Nesil Liderlik & Gelişim Programı”, En Yenilikçi İnsan Kaynakları Süreci kategorisinde altın ödül alırken, Çalışan Bağlılığını Güçlendiren En Yenilikçi İnsan Kaynakları Uygulaması kategorisinde bronz ödül kazandı. “Nutricia’nın Sesi: Kültür Projesi”, En Yenilikçi İnsan Kaynakları Süreci ve Çalışan Bağlılığını Güçlendiren En Yenilikçi İnsan Kaynakları Uygulaması kategorilerinde bronz ödüle layık görüldü. “Nutriwell” uygulaması ise En Yenilikçi İnsan Kaynakları Süreci kategorisinde gümüş, Pandemi Dönemindeki En Yenilikçi Well-Being Projesi kategorisinde ise bronz ödül kazandı. Ödüller, 2 Haziran 2021’de düzenlenecek çevrim içi törenle takdim edilecek.

Emine Kurt: “Çalışanlarımızın her anına değer katmaya odaklanıyoruz”

Nutricia Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Emine Kurt, “Nutricia Türkiye olarak, her gün yeni bir heyecan ve mutlulukla işini yapan, bireylerin geliştiği, öğrendiği ve hep beraber ekip olarak başarıların kutlandığı bir ortam yaratmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda insan kaynakları uygulamalarımızı da ‘Çalışanlarımızın Her Anına Değer Katıyoruz’ mottosuyla hayata geçiriyoruz. Bir yılı aşkın süredir pandemi dolayısıyla fiziki olarak bir arada olamasak da geçmişte olduğu gibi bu dönemde de ekip olarak kalmayı başardık ve önemli İK projelerine imza attık. Tüm bunların neticesinde Stevie Ödülleri’nde altı ödüle layık görüldük. Sağlık ve gıda sektöründeki başarılarımızın yanı sıra insan kaynakları projelerimizle de bu denli önemli başarılar elde etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.