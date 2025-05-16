Orzaks, Kazakistan’da üretim yapacak

Son yıllarda sağlıklı yaşam bilincinin artması, takviye edici gıda sektörünün istikrarlı bir büyüme trendine girmesine zemin hazırladı. Pandemi sonrası dönemde daha bilinçli ve sürdürülebilir hale gelen tüketici davranışları sektörü şekillendirmeye devam ederken, 2024 yılı bu gelişimin belirginleştiği bir yıl oldu.

Sektörün önemli oyuncularından biri olan Orzaks da bu büyüme ortamında 2024 yılını yaklaşık 4 milyar TL ciro ile kapadı. Şirket bu yıl da yatırımlarına hız kattı.

‘PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜN 625 MİLYON DOLAR OLMASI ÖN GÖRÜLÜYOR’

Orzaks Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, Türkiye’de takviye edici gıda pazarına dair değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’de takviye edici gıda pazarının büyüklüğü 2023 yılında 550 milyon dolara ulaşmıştır. Sektördeki sağlıklı yaşam trendlerinin etkisiyle hızla artan bir taleple sektör büyüklüğü 2024 yılında sadece eczane kanalında 750 milyon doların üzerindedir ve 2025 yılında da pazar payının önemli oranda yükselmesi ön görülmektedir. Grandview Research’ün verilerine göre küresel besin takviyeleri pazarının büyüklüğü 2023 yılında 177,50 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir ve bu pazarın 2024’ten 2030’a kadar bileşik bazda yıllık %9,1’lik bir büyüme oranı ile büyümesi beklenmektedir. Talebin en yüksek olduğu ürün kategorileri olarak vitamin-mineral takviyeleri, Omega-3, B12, D vitamini ve magnezyum ön plana çıkıyor. Bunun yanında, tüketici dostu çiğnenebilir jel formlar gibi yenilikçi ürün segmentleri de hızlı bir yükseliş gösteriyor.”

2025’İN STRATEJİK YATIRIM HEDEFLERİ

2025 yılına yüzde 56 büyüme hedefiyle girdiklerini belirten Yunus Emre Alimoğlu, “Bu yıl, longevity (uzun yaşam), bilişsel sağlık ve metabolik denge gibi alanlara odaklanan bilimsel ve patentli içeriklerimizi pazara sunmayı planlıyoruz. Özellikle yapay tatlandırıcı ve renklendirici içermeyen çiğnenebilir formüllerimizle, sağlıklı yaşam trendlerine öncülük edeceğiz. Yurt dışı büyüme stratejimiz doğrultusunda, Kazakistan’da üretim yatırımımıza bu yıl içerisinde başlamayı hedefliyoruz. Bu yatırım, sadece ihracat hacmimizi artırmakla kalmayacak; aynı zamanda bölgesel tedarik zinciri ve lojistik yönetimi açısından da küresel operasyonlarımız için önemli bir dönüm noktası olacak.” dedi.

Orta vadede 130 ülkeye ulaşmayı ve toplam üretimin yüzde 15’inden fazlasını ihraç etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Alimoğlu, “Uzun vadede Asya, Orta Doğu, Afrika ve Amerika’da kurmayı hedeflediğimiz üretim tesisleriyle, hem küresel üretim gücümüzü artıracak hem de Türkiye’nin sağlık sektöründeki dışa bağımlılığını azaltacak stratejik bir ekosistem inşa edeceğiz.” dedi.

‘HEM PAZARDA HEM DE ZİHİNLERDE LİDERLİĞİ HEDEFLİYORUZ’

Orzaks Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, “2024 yılı bizim için hem üretimde hem de ihracatta önemli bir yükseliş yılı oldu. Orzaks olarak, 2024 yılında yüzde 18 oranında kutu bazlı büyüme yakalayarak 19,5 milyon kutu üretime ve yaklaşık 4 milyar TL ciroya ulaştık. Kuruluşumuzdan itibaren 48’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup 2024 yılında ihracattaki büyümemiz 2 kat oldu. Özellikle Amerika, Rusya, Vietnam ve Azerbaycan gibi pazarlarda güçlü bir etki yaratarak toplamda 92 distribütörlük anlaşması yaptık.” dedi.

Alimoğlu, şöyle devam etti: “Globalde daha güçlü bir oyuncu olmak adına 2025 yılında Kazakistan’daki üretim tesisimizin temellerini atmayı hedeflerken, Türkiye’de de bilimsel inovasyon ve yüksek kalite odağımızla büyümemizi sürdürmeye devam ediyoruz. 2025 yılında da hem pazarda hem de zihinlerde liderliği hedefliyoruz. Bilimsel temelli ürünlerimiz, güçlü insan kaynağımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla Türkiye’yi globalde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.”