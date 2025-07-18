OYAK Genel Müdürlüğü görevine Prof. Dr. Murat Yalçıntaş getirildi

Yalçıntaş yaptığı ilk açıklamada, OYAK Genel Müdürlüğü görevine atanmaktan onur duyduğunu dile getirerek “Böylesi derin kurumsal mirasa sahip bir yapıda görev üstlenmek, benim için yalnızca profesyonel bir adım değil aynı zamanda bir vefa ve hizmet meselesidir” dedi.

OYAK’ın, 65 yıla yakın köklü geçmişi, güçlü mali yapısı, sürdürülebilir yatırım anlayışı ve üyelerine olan sarsılmaz bağlılığıyla Türkiye’nin en saygın ve stratejik kurumlarından birisi olduğunu vurgulayan Prof. Yalçıntaş, “Böylesine derin kurumsal mirasa sahip bir yapıda görev üstlenmek, benim için yalnızca profesyonel bir adım değil, aynı zamanda bir vefa ve hizmet meselesidir” dedi.



Prof. Dr. Murat Yalçıntaş kimdir?



Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Murat Yalçıntaş, Brüksel’deki Vrije ve Boston Üniversiteleri’nde ortak işletme yüksek lisans programını, İstanbul Üniversitesi’nde İşletme alanında doktorasını tamamladı. İş hayatına İslam Kalkınma Bankası’nda başlayan Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kurumda üst düzey görevler üstlendi.



İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ‘profesör’ unvanıyla akademik çalışmalar yapan Yalçıntaş, aynı zamanda iş dünyasında da çeşitli görevler aldı. 2021–2024 yılları arasında BMC Otomotiv CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı; TOGG Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlendi.



Stratejik yönetim, liderlik, inovasyon ve oyun teorisi gibi alanlarda çok sayıda akademik çalışmaya imza atan Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ın, yönetim bilimi ve iş dünyası deneyimlerine dayanan dört kitabı bulunuyor. Uluslararası düzeyde birçok ödüle layık görülen Yalçıntaş, İngilizce ve Fransızca biliyor.